Rezultat spectaculos. Mozaic veneţian de şapte metri la Universitatea „Ovidius”

Cine a luat decizia şi cum s-a realizat lucrarea? „La diversele discipline pe care noi le avem la facultate, avem şi un curs de tehnici, unde studenţii învaţă ceramică, mozaic, pictură pe sticlă, pictură pe lemn. Am făcut o schiţă, de dimensiune mare a acestui proiect, iar ei s-au arătat extrem de interesaţi. Ca urmare, am strâns o echipă şi am lucrat cu ei timp de 14 zile. La final, am reuşit să facem un mozaic de şapte metri, pe un metru şi jumătate. Apoi, într-un weekend, am dat jos tot ce era pe peretele respectiv şi am montat ce am făcut”, a declarat prof. Ovidiu Felipov, pentru „Cuget Liber”.





Rezultatul este clar, spectaculos, mai ales în condiţiile în care este vorba despre o lucrare monumentală, impresionantă pentru cei care o văd. Din păcate, la acest moment, chiar dacă ar mai vrea, este foarte greu să mai poată fi realizate lucrări de acest gen, din cauza restricţiilor impuse de carantină. Totuşi, pe viitor, când se va putea, tinerii sunt dispuşi să realizeze şi alte lucrări ce vor decora toate spaţiile universităţii.





Tehnica abordată este cea a mozaicului veneţian, adică o tehnică în care placa întreagă de gresie este spartă în cioburi şi acele cioburi neregulate construiesc imaginea. Este, cumva, o tehnică mai spectaculoasă, pentru că pare că din accident naşte imaginea, dar, de fapt, în spatele acelei imagini construite, din forme neregulate de gresie, lucrurile stau cu totul altfel.





„Menţionăm că este vorba despre o tehnică mult mai rapidă decât tehnica mozaicului roman, întrucât tehnica mozaicului veneţian permite elemente geometrice mai mari, adică putem avea şi porţiuni de cinci centimetri, depinde de formatul ciobului obţinut. La început, plăcile sunt întregi. Oamenii au impresia, în prima fază că există nişte grămezi de cioburi, din care noi ne alegem. Nu. Noi luăm plăcile întregi, perfect regulate şi spargem fix ce ne interesează. Oricum, şi partea de spart este făcută după o anumită logică, astfel încât să obţinem suprafeţele dorite”, a precizat artistul.





Pentru ca mozaicul să fie realizat, a fost nevoie de o muncă susţinută, timp de două săptămâni, zi de zi, de multă atenţie şi migală, dar, mai ales, nu a lipsit ingredientul principal, priceperea. Munca a fost coordonată de artistul Ovidiu Felipov, cadru didactic al Facultăţii de Arte, alături de care s-au aflat studenții Anca Negrilă, Cristiana Munteanu, Carmen Popescu, Alina Drenea, Ștefan Păduraru şi Cătălina Ene.