Revoluţie sau vrăjeală? Sport la Bacalaureat şi mai multe ore de educaţie fizică în şcoli

Revoluție sau vrăjeală? Sport la Bacalaureat și mai multe ore de educație fizică în școli

Începând de anul viitor, fiecare inspectorat școlar va avea un inspector pentru educație fizică și sport. Aceasta este promisiunea ministrului Educației, Liviu Pop, care dorește ca, prin intermediul competițiilor organizate în unitățile de învățământ, să revigoreze sportul de masă.„La nivelul inspectoratelor școlare, am constatat cu surprindere că jumătate dintre ele nici nu aveau inspectori de sport cu normă întreagă, fapt pentru care, de anul viitor, fiecare inspectorat școlar va avea un inspector pentru educație fizică și sport, în așa fel încât toate competițiile pe care asociațiile sportive din unitățile de învățământ preuniversitar le vor desfășura nu vor face altceva decât să revigoreze sportul de masă, pentru că de asta avem nevoie cu toții în țara aceasta”, a declarat Liviu Pop.Ministrul plănuiește, de asemenea, să introducă educația fizică materie obligatorie la Bacalaureat. De asemenea, elevii vor avea minimum 3 ore de sport pe săptămână la școală și alte 2 ore de „sport competițional”. Mai exact, va crește numărul orelor de educație fizică din școli la 3 ore pe săptămână (clasele I- IV), respectiv 3 ore, plus 2 alte ore de sport competițional la clasele V-VIII și la liceu. La grădiniță, vor fi obligatorii minimum 3 ore de activități psihomotrice pe săptămână.Cam acestea sunt gândurile ministrului Educației. Planuri mărețe, nimic de zis, însă, dați-mi voie să fiu sceptic că aceste proiecte vor fi în totalitate puse în practică. Să le luăm pe rând.Educația fizică, materie obligatorie la Bacalaureat. Nu cred că sportul va reintra în programa de examene, cel puțin nu în formula în care a fost. Să dăm puțin timpul înapoi și să ne reamintim de ce a fost radiat sportul de la Bac. Știe toată lumea: lejeritatea (nu spun pe bază de șpagă, pentru că nu am probe concrete!) cu care se obțineau note de 10.O fostă profesoară de educație fizică îmi spunea recent că, în ultimii ani înainte de ieșirea la pensie, la Bacalaureat, se făceau asupra sa presiuni din toate părțile și nu doar pentru a mai „retușa” nota. Nu, direct pentru nota 10!„Toată lumea voia nota maximă. Se făceau intervenții peste intervenții, iar acest lucru m-a scârbit. Copii fără calități fizice, care nici nu participau la ora de educație fizică, aveau aceeași notă de 10 precum campionii sportivi. Nu e corect. Pe același principiu eronat, ar fi trebuit să primească 10 la română sau matematică și campionii de la handbal, gimnastică sau canotaj, ceea ce nu era cazul”, ne-a mărturisit profesoara, astăzi pensionară.Personal, am avut mai multe experiențe cu Bacul la sport, și în anii în care ședința de examinare era publică, și în anii în care totul se desfășura cu ușile închise. Și am să vă dau un singur exemplu. În urmă cu aproximativ 10 ani (o estimare poate cu plus sau minus unul-doi ani), am asistat la debutul probei sportive la un colegiu constănțean de prestigiu. Până să fiu „dibuit” ca ziarist, am urmărit prestația unei eleve în proba de aruncare la poarta de handbal. Săraca fată nici nu știa prea bine să alerge, s-a împiedicat, a căzut în fața semicercului, n-a nimerit nici poarta goală. Nota finală a fost, bineînțeles, una de 10, mai ales că eleva era - tot respectul - olimpică. Sunt convins că și alte colege de-ale sale cu 10 la sport au avut aceleași evoluții. Nu le-am mai văzut, pentru că am fost identificat și condus imediat în afara colegiului.Să facem o sinteză. Sportul a fost radiat de la Bac din cauza numărului exagerat de mare de note de 10 acordate cu ușurință. Dacă s-ar reintroduce, musai ar fi ca ședințele să fie publice, să se respecte baremele și să fie spulberate astfel suspiciunile de fraudă. Dacă examinarea se va face tot cu ușile închise, nu am rezolvat nimic, ne furăm din nou singuri căciula.Minimum 3 ore de sport pe săptămână la școală și alte 2 ore de „sport competițional”. Am albit de când aud povestea cu creșterea numărului orelor de educație fizică în școli, de transformarea sportului în prioritate. Sună a poveste, pentru că, în afară de aprecierile populiste, nu am auzit date concrete, tehnice: cine va susține aceste ore, sunt suficienți profesori, specialiști, unde se vor desfășura aceste ore, există infrastructură, cum se modifică programa școlară, ce discipline își vor pierde din ore?În teorie, propunerea sună excelent. Până să fie transpusă în practică, e însă cale lungă.Fiecare inspectorat școlar va avea un inspector pentru educație fizică și sport. Ei bine, acesta era motivul pentru care sportul școlar este la pământ: nu avem în fiecare județ inspector de sport! De la anul, vor fi peste tot inspectori și am rezolvat toate problemele: săli, terenuri, materiale, competiții.