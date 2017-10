Revoluţie în şcoli! O materie care bagă zâzanie între profesori şi… medici

Revoluție în școli! O materie care bagă zâzanie între profesori și… medici

Printre noutățile deloc impresionate aduse trunchiului comun de toate cele trei variante de plan cadru propuse spre dezbatere de Ministerul Educației, se numără și introducerea unei noi denumiri a orelor de Educație fizică, și anume Educație fizică, sport și sănătate, elevii propunând introducerea Educației sexuale.Și dacă Asociația Elevilor din Constanța a considerat oportun să facă o asemenea propunere, în schimb, dr. Tudor Ciuhodaru a demarat deja o inițiativă legislativă de modificare și completare a Legii educației, respectiv articolului 68 să i se aducă următoarea modificare: „Educația fizică și sportul, precum și orele de Educație pentru sănătate, în învățământul preuniversitar, sunt cuprinse în trunchiul comun al pla-nurilor de învățământ”.Iar pentru această inițiativă a adus drept argumente statistici absolut îngrijorătoare. În România, se înre-gistrează valori record: locul I în Europa la mortalitate cauzată de întreruperi de sarcină și la avorturi primitive, la bolnavii de hepatita B și C, de tuberculoză, de cancer de col uterin. Iar la nivel mondial, suntem nedoriți fruntași la abandonul de copii în maternități, la rata mortalității infantile, precum și la incidența bolilor cardio-vasculare.Motive mai mult decât temeinice pentru a se încerca încă de pe băn-cile școlilor o eradicare a acestor „recorduri”.„Cauzele sunt multiple și merg de la statutul de disciplină opțională, desconsiderată ca importanță sau dată la o parte la dorința celor din conducere, până la abordarea sumară sau superficială în cadrul orelor de dirigenție, biologie sau de educație fizică. De asemenea, predarea sporadică de către diverse organizații sau persoane, cu nivele variate de informare și care ajung cu dificultate exact acolo unde e mai mare nevoie, în mediile defavo-rizate, slab educate sau în rural”, mai precizează dr. Ciuhodaru în expunerea de motive a modificării Legii educației.La catedră: profesorul de biologie sau medicul? Dacă presupunem că modificarea ar fi aprobată, evident urmează între-barea cine va preda acest curs?La ora actuală, în municipiul Constanța la opționalul Educație pentru sănătate iau parte medici din diferite domenii. În mediul rural însă, după cum am aflat de la prof. Floriana Petre, directorul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, op-ționalul Educație pentru sănătate este predat la ciclul primar de învățătorii care au urmat un curs de formare la Casa Corpului Didactic, iar la nivel gimnazial, de profesorii de biologie.Dr. Loti Popescu, master european în Promovarea sănătății și educație pentru sănătate, care, în cei 20 de ani de activitate, a depus la rându-i numeroase demersuri pentru a introduce în școli acest curs atât de important pentru viitorul sănătos al societății românești, nu este de acord ca profesorii de biologie să predea Educație pentru sănătate.„Este adevărat că în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Direcția de Sănătate Publică, la Casa Corpului Didactic am predat o serie de cursuri de formare în acest domeniu, la care au participat atât învățători, cât și orice profesor interesat de această specialitate. Dar este absolut greșită ideea că un profesor de biologie poate preda această specialitate medicală derivată din specializarea mare care se numește Educație pentru sănătate. Educația sexuală este doar o mică parte din Educația pentru sănătate, cum primul ajutor nu face parte din aceasta. M-aș bucura să fie aprobată studierea Educației pentru sănătate, cu riscul de a exista câteva generații de elevi de «sacri-ficiu» care vor primi informații de la profesori mai mult sau mai puțin instruiți. Dar vital pentru înțelegerea acestei discipline ar fi modul în care se oferă informația la clasă, iar acest lucru ar putea să-l predea doar specialiștii, medicii din serviciul de promovare a sănătății și educație pentru sănătate din cadrul DSP”, a precizat dr. Loti Popescu.Am dorit să aflăm, totuși, și opinia inspectorului școlar de specialitate biologie, prof. Adriana Popescu, legat de predarea acestei viitoare materii. „Consider că Educația pentru sănătate poate fi predată de către profesorii de biologie, întrucât am învățat destul de multe noțiuni care ne abilitează să oferim informații corecte. Colaborarea cu un medic care să predea o materie din trun-chiul comun ar presupune încheierea de contracte la plata cu ora, ceea ce consider că nu e cazul”, a explicat inspectorul școlar.Ținând cont de argumentele extrem de grave aduse în expunerea de motive a dr. Tudor Ciuhodaru, putem spune că studierea Educației pentru sănătate constituie o veritabilă măsură de prevenție care trebuie tratată cu maximă responsabilitate și poate mai importantă decât multe alte materii pe care elevii le găsesc inutile.