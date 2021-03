Revoltător. Profesoara care îi face pe elevi „mutanţi”, sancţionată doar cu diminuarea salariului

„Am trimis un dosar la Secţia nr. 3 Poliţia Constanţa, aşteptăm răspuns de acolo. Am trimis acelaşi dosar şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aşteptăm şi de acolo un răspuns. Am transmis o adresă şi la Avocatul Poporului, prin care am informat ce s-a întâmplat. Am făcut două rapoarte la ISJ Constanţa. La nivelul unităţii de învăţământ, am numit o comisie de cercetare a abaterii prezumate şi, săptămâna trecută, am luat decizia în Consiliul de Administraţie de a fi sancţionată cu diminuarea salariului cu 15% pe o perioadă de şase luni. Cadrul didactic are dreptul să conteste sancţiunea în termen de 15 zile la Comisia de Disciplină a ISJ sau în termen de 30 de zile la Tribunalul Constanţa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Gabriela Maeschi, directorul adjunct al Liceului de Telecomunicaţii.



„Nu există dialog!”





Potrivit acesteia, în prezent, este monitorizată activitatea online a cadrului didactic, având în vedere că orele se desfăşoară în scenariul al doilea. „Dânsa predă la clasa a IX-a şi a X-a, deci nu vine la şcoală. Pe platforma online apare că este conectată, dar nu avem de unde să ştim exact ce face la oră. Avem un feed-back de la copii, pentru primele două săptămâni, că ar fi mai bine şi că şi-a schimbat atitudinea. Noi am mai monitorizat-o şi înainte, dar la dumneaei este problemă veche. Mereu au fost probleme cu dânsa. În ultimii cinci ani a mai primit două sancţiuni. Dialogul cu dânsa este total întrerupt. Avem două adrese de e-mail pe care i-am trimis toate notele, informările, convocatoarele şi nu am primit niciun răspuns la acestea. I-am trimis prin poştă cu scrisoare recomandată toate aceste documente, s-au întors de fiecare dată nedesfăcute. Am trimis prin platforma liceului şi nici acelea nu apar ca fiind vizualizate”, a mai spus prof. Gabriela Maeschi.





Conform legislaţiei în vigoare, următoarea sancţiune ce putea fi aplicată era interzicerea participării cadrului didactic la diferite concursuri. „Nu este cazul însă la dânsa, pentru că oricum nu participă nicăieri. Ultima sancţiune prevăzută de Legea Educaţiei Naţionale este desfacerea contractului de muncă. Ne-am abţinut să mergem până acolo pentru că este destul de complicată această procedură în învăţământ şi am decis să aşteptăm să vedem ce spune şi Poliţia şi poate că vom avea mai multe argumente data viitoare. Din punct de vedere profesional, dânsa este în regulă”, ne-a mai precizat directorul adjunct al liceului.







Consiliere psihologică pentru elevi





Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa au confirmat că a fost primită o adresă de la conducerea liceului, la începutul lunii februarie, privitoare la cazul prof. Liliana Stoicescu Iordache. „DGASPC şi-a oferit serviciile de consiliere pentru copii, fapt pentru care beneficiază de consiliere psihologică 28 de elevi din clasa a IX-a”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Oana Manoilă.



Sancţiuni repetate, fără rezultate





Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa susţine că este nevoie ca activitatea cadrului didactic să fie monitorizată permanent. „Deşi Consiliul de Administraţie al liceului a transmis ca monitorizarea să se facă de către inspectorul de specialitate, aceasta trebuie realizată în cadrul unităţii de învăţământ. Conducerea şcolii este obligată să facă monitorizarea activităţii didactice, conform unui grafic. Iar aici, unde este o problemă, ar trebui să o facă permanent. Ei sunt cei care pot să ia o măsură, prin acordarea calificativelor, prin sancţionarea graduală. Dar nu poţi să îi dai sancţiuni la infinit. Profesoara a mai primit numeroase sancţiuni disciplinare în care i s-a tăiat din salariu, fără ca ea să protesteze, pentru că nu a contestat niciodată la Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ. Asta înseamnă că dumneaei cumva îşi asumă această sancţiune şi cumva îşi recunoaşte vinovăţia, dar practic sancţiunea nu are niciun efect. Scopul sancţiunii este ca profesoara să îşi corecteze comportamentul, dacă nu se întâmplă acest lucru înseamnă că nu este potrivită acestei profesii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul şcolar general adjunct, prof. Anca Dragomir.





Am încercat să obţinem un punct de vedere de la prof. Liliana Stoicescu Iordache, însă aceasta nu a putut fi contactată.





Conducerea Liceului de Telecomunicaţii Constanţa a finalizat ancheta în cazul prof. Liliana Stoicescu Iordache, acuzată de elevi şi părinţi de comportament şi limbaj neadecvat. Profesoara de biologie i-ar fi jignit pe copii în nenumărate rânduri. „Multe, foarte multe jigniri. Copilul meu este traumatizat. A făcut-o «chioară», deoarece poartă ochelari. Iată o afirmaţie despre copiii cu boli genetice: «Mamele voastre au băut şi s-au drogat în timpul sarcinii, de aia voi sunteţi mutanţi»!”, ne-a povestit, recent, mama unei eleve. În ciuda gravităţii situaţiei şi a numeroaselor plângeri, Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ a dispus sancţionarea cadrului didactic doar cu diminuarea cu 15% a salariului, pe o perioadă de şase luni.