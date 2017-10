Revoltă şi greaţă

2

abuz sau abuz ?

In tot site-ul ministerului nu exista un model al acestei celebre fise medicale. Avand in vedere art. 243 din legea1/2011, precum si metodologia de participare la concurs, poate fi un motiv de respingere. Interesant e faptul ca seful comisiei de inscriere este insp. gen. adj., adica exact unul dintre candidati. Valoare mare domnule, profesionalim, nu gluma. In acelasi timp, acelasi articol 243 reglementeaza printre altele si angajarile in invatamant, promovarile pe posturi de conducere (directori,inspectori etc.). Dumneavoastra ca ziaristi puteti verifica cum s-au numit pana acum acesti oameni pe posturi. Oare sunt indeplinite conditiile pentru aceste numiri, inclusiv aceasta celebra fisa medicala tip ? Daca nu, este un abuz grav facut de inspectoratul scolar sau au avut acoperire legala? Daca luam in considerare cum au procedat acum, nu se pot scuza ca nu au stiut de legislatie si cand au numit inspectori, directori etc. Este un moment care nu trebuie ratat daca vreti sa inceapa sa se schimbe ceva in bine. Este momentul sa se termine cu politica si incompetenta in sistemul de invatamant, cel putin in Constanta.