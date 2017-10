Revista Tomis, o povară pentru bugetul Primăriei Constanţa

Revista Tomis, o povară pentru bugetul Primăriei Constanța

Publicația culturală cu cel mai mare impact în zona Dobrogei, revista Tomis, este propusă pentru desființare, conform unor zvonuri care circulă de aproape un an, și care, în ultimul timp, s-au intensificat. Surse care au vrut să-și păstreze anonimatul ne-au spus că, în cadrul unei întruniri a Comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură, sport, culte și protecție socială din cadrul Primăriei Constanța, a fost făcută această propunere, fapt care nu a fost, însă, confirmat de președintele Comisiei, Răducu Popescu. Conform acestuia, revista Tomis nu e propusă pentru desființare, doar că publicația se află „într-o perioadă în care Ion Tițoiu (fostul director al revistei Tomis – n.r.), nu știe ce dorește să facă. Dacă continuă sau dacă-și ia concediu”. „Ca președinte al Comisiei nu pot propune desființarea, nimeni n-o poate propune. Eu și colegii mei chiar apreciem activitatea redactorilor. Nu știu dacă are cineva intenția de a o desființa”, a precizat Răducu Popescu. Pentru mai multe lămuriri, l-am contactat și pe viceprimarul Gabi Stan, care ne-a spus că tot ce știe este doar că „trebuie să se reducă personalul”, dar că lucrurile nu vor merge până la a desființare. „Vom face reduceri de unde putem“. Totodată, viceprimarul este de părere că revista ar trebui să se susțină din propriile fonduri, și nu din cele ale Primăriei: „În mod normal, revista ar trebui să se autofinanțeze. Se ia în calcul retragerea fondurilor, dar nu desființarea. Se vor reduce fonduri de peste tot”, a declarat Gabi Stan. Deși Răducu Popescu și-a exprimat dorința de a „păstra” revista, situația publicației va fi dezbătută în ședința de Comisie care va avea loc marți, 13 iulie, în cazul în care subiectul „va fi adus în discuție”, așa cum a anunțat președintele Comisiei. Săptămâna trecută, Guvernul a decis, printr-o ordonanță de urgență, disponibilizarea a peste 53.000 de salariați din administrația publică locală, în Primăria Constanța, care abundă în personal bugetar, fiind vizați 349 de angajați. Astfel, pe principiul conform căruia instituțiile de cultură nu aduc bani la buget, este vizată și revista Tomis, subordonată Consiliului Local Municipal Constanța. Între timp, cei 13 angajați ai revistei (dintre care doar patru redactori) așteaptă un verdict care să clarifice situația de incertitudine în care se află de aproape de un an. Anul acesta, revista Tomis a împlinit 45 de ani de existență, aproape jumătate de secol de articole închinate culturii, printre semnatarii lor numărându-se personalități precum Tudor Arghezi, Constantin Noica, Alexandru Protopopescu, Ștefan Augustin Doinaș, Ion Negoițescu, Marin Mincu, Nicolae Manolescu, Cornel Regman, Alexandru Ciucurencu, Ion Jalea, Grigore Moisil sau Ovidiu Papadima. „Se nimerește fericită nașterea pe digurile de odinioară ale Romei, în Dobrogea Mării Negre, a unei publicații literare botezată cu numele străvechi de TOMIS, patrie de antichități latine și a exilului și sepulturii marelui nostru strămoș de limbă, de scriere și sânge, Ovidiu. Onoarea Dobrogei românești era prea lipsită de un blazon literar”, scria Tudor Arghezi, în primul număr al revistei Tomis. După 45 de ani, se pare că lucrurile despre care vorbea Arghezi au ajuns să conteze mai puțin; blazonul literar n-aduce bani la buget.