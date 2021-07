Revista „Ex Ponto” sau oglinda valorilor din cultura dobrogeană

Fondată în 2003, de regretatul Ioan Popișteanu, Ovidiu Dunăreanu, Paul Prodan și Olimpiu Vladimirov, „Ex Ponto” a adunat în jurul ei scriitori și universitari valoroși. Îngrijite de scriitorul și redactorul șef Ovidiu Dunăreanu, cele 69 de ediții apărute până acum strălucesc prin semnăturile de prestigiu găzduite, prin calitatea materialelor prezentate, prin varietatea tematică și prin ținuta grafică de excepție.





Timp de 69 de ediții, „Ex Ponto” a luminat cerul culturii Dobrogei, în timp ce fosta stea, revista „Tomis”, confiscată de administrația Mazăre, a făcut implozie sub presiunea inculturii, veleitarismului și prostului gust.





Noul număr al revistei „Ex Ponto” este deschis de editorialul „O aniversare amânată”, pe care Ovidiu Dunăreanu îl dedică unui eveniment de referință pentru breasla poeților, romancierilor și dramaturgilor de la malul mării: împlinirea unui sfert de veac de la nașterea Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Momentul aniversar a avut loc în februarie 2020, dar nu a putut fi sărbătorit din cauza pandemiei de coronavirus. În schimb, a fost marcat prin apariția antologiei „Ex Ponto Epic Orchestra”, o lucrare de referință a vieții literare dobrogene,





Prezent în această ediție a revistei cu eseul „Biblioteci...”, scriitorul Angelo Mitchievici – proaspăt uns la conducerea Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța – ia la puricat istoria literaturii, pentru a descoperi cazurile de scriitori-bibliotecari. La final se întreabă: „Cum este însă să lucrezi într-o bibliotecă, să lucrezi ca bibliotecar, atunci când ești scriitor, să stai printre mii și mii de cărți la care tu să mai adaugi câteva?” Răspunsul l-a descoperit în biografia scriitorului argentinian Jorge Luis Borges, care a ocupat funcția de director al Bibliotecii Naționale din țara sa, în 1955.





La rubrica „restituiri”, Ioan Adam semnează documentarul „Misiune dificilă. Duiliu Zamfirescu la Comisia Europeană a Dunării”, prin care aduce în atenția publicului pagini prea puțin cunoscute din istoria navigației fluviale a României.





În cadrul rubricii „eseu ex ponto”, Simona – Grazia Dima caută răspunsurile la „Întrebări despre ultimele fruntarii”, iar Virgil Diaconu meditează asupra inovațiilor literare, scriind despre „Literatura nouă…”





La fel ca în fiecare ediție a revistei, poezia este, și de această dată, bine reprezentată, printre semnături numărându-se cele ale poeților: Nicolae Grigore Mărășanu, Dumitru Mureșan, George Vulturescu, Ion Roșioru, Ioan Florin Stanciu, Lucian Alexiu, Marius Chelaru, Remus – Valeriu Giorgioni și Adela Popescu.





Prozatorii sunt prezenți și ei în număr mare, cu lucrări interesante: „Condamnatul” - Gheorghe Filip; „Minune în vremea Covid-ului” – Bogdan Boeru; „Ce faci când nu te gândești la mine?”- Aron Petru; „Apartamentul” – Constantin Cioroiu. Iar la rubrica „teatru”, Valentin Talpalaru le oferă cititorilor sceneta „Sfântul Pafnutie și alegerile”.





Revista uimește prin diversitatea domeniilor abordate: literatură populară pictură, literatură universală, paleogeografie, paleoistorie și mitologie, arheologie, istorie, balcanistică și umor.





Lansarea noii ediții a revistei va avea loc luni, 26 iulie 2021, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța, începând cu ora 18.00.





