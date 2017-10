Revista EX PONTO, o nouă provocare pentru cititorii săi

Precum un elev conștiincios care nu poate face rabat de la temele sale, în ciuda caniculei istovitoare, tot la fel și scriitorul și redactorul șef Ovidiu Dunăreanu consideră o datorie de onoare din a aduce în centrul atenției celor care încă se mai „hrănesc” cu literatura dobrogeană și, în speță, cu critica literară, un nou număr al revistei trimestriale EX PONTO.În debutul revistei, singura editată sub egida Uniunii Scriitorilor Români, filiala Constanța, la secțiunea invitat, Dunăreanu se află în dialog cu eseistul, romancierul și istoricul de artă Pavel Chihaia, care, la venerabila vârstă de 93 de ani, rememorează legăturile sale cu Constanța. Sub semnul dialogului stă și interviul cu plasticianul Constantin Grigoruță, care oferă, prin lucrările sale, un răgaz în răsfoirea interesantei reviste literare.În secțiunea Text, cât și Metatext regăsim evocată memoria scriitorului Pericle Martinescu, iar pe academicianul Eugen Simion îl redescoperim într-un interviu interesant și sincer intitulat „Statul nu poate abandona cultura”, chiar și din ipotetica postură de ministru al Culturii.Spațiul tipografic nu ne permite o detaliere a incitantului cuprins, dar mai merită menționată colaborarea colegului nostru Ion Tița Călin, cu literatura umoristică inspirată de condamnările cu detenție a politicienilor români, dar și filele de istorie semnate de Virgil Coman - „Aromânii și meglenoromânii în contextul acțiunii diplomatice a României din 1913” și de Constantin Cheramidoglu - „Publicul și cultura în Constanța veche”.Noul număr al revistei Ex Ponto poate fi achiziționat, la prețul de 10 lei, de la chioșcurile „Cuget Liber”, dar și din librăria Cărturești ori de la Muzeul de Artă și îl recomandăm tuturor celor încă interesați de cultură și de ceea ce mai înseamnă scriitură dobrogeană.