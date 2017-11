Revine manualul unic. Ministrul Educaţiei face demersuri pentru ca fiecare materie să aibă un singur manual

Revine manualul unic. Ministrul Educației face demersuri pentru ca fiecare materie să aibă un singur manual

Elevii vor avea manuale unice pentru fiecare materie. Cel mai probabil, începând cu anul școlar următor, manualul unic va intra în toate școlile și liceele, după cum precizează chiar ministrul Educației, Liviu Pop. Acesta este de părere că manualele alternative nu vor dispărea, însă nu vor mai fi folosite la școală.„Programul de guvernare se pliază pe așteptările colegilor noștri din învățământul preuniversitar, plecând de la resursa umană, continuând cu baza materială și formarea profesorilor și îmbunătățirea legislației coroborată cu debirocratizarea. Au fost dezbateri ample pe legea manualului școlar, vizavi de manualul unic sau manualul de bază și alte manuale și, așa cum era de așteptat, ideea de a avea un singur manual școlar deja prinde contur și nu am nicio problemă să îi înaintez Guvernului României proiectul de lege prin care să avem un singur manual școlar la fiecare disciplină din programul cadru. Tot ceea ce înseamnă trunchi comun pentru elevii din România să aibă la bază un singur manual”, a anunțat Liviu Pop, la o întâlnire cu cadre didactice din mai multe județe din sudul țării.Potrivit ministrului Educației, cei care doresc manuale alternative cadrul legal le permite ca pe banii lor să facă manuale alternative, dar statul are obligația, în conformitate cu Constituția, prin MEN, pentru fiecare elev să asigure un manual școlar la programa școlară în baza programei naționale.„Manualele de azi nu au fost filtrate de nimeni!“Liviu Pop consideră că, în acest moment, nimeni nu poate garanta că manualele elevilor sunt în conformitate cu programa școlară, pentru că nu au fost filtrate.„Azi nimeni nu poate garanta că ceea ce a ajuns pe băncile elevilor este în conformitate cu programa școlară, pentru că nu au fost filtrate de nimeni. Noi am pus două filtre în baza programelor școlare: unul, la nivel național, pentru cei care vor să contribuie din exterior cu material pentru sistemul de educație, și cei care vor să îl pună gratuit la dispoziția școlii. Acum două săptămâni am aprobat toate acele auxiliare folosite în bibliotecile școlare, inclusiv Gazeta matematică. Procesul pentru cei care nu și-au depus documentele se va relua în fiecare an, în august și februarie se pot face depuneri de proiecte pentru resursa educațională externă, deschisă sau evaluată național. E un demers greu, pentru că se desfășoară în timpul anului școlar”, a completat ministrul Educației.Manual unic, evaluare unitarăDe cealaltă parte, mulți profesori consideră că introducerea manualului unic este binevenită pentru că evaluarea elevilor se va face în mod unitar.„Atâta vreme cât toți elevii învață după același manual, evaluarea va fi una obiectivă, fără loc de interpretări. Pentru că, în ultimii ani, evaluarea a devenit ușor haotică, cu prea mulți itemi și prea multe variante”, este de părere un profesor de istorie din Constanța.