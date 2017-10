Reuniune de proiect în Italia cu participare constănţeană

Reuniune de proiect în Italia cu participare constănțeană

Colegiul Tehnic Energetic din Constanța este din acest an partener în Proiectul European Grundtvig 2012-2014 „Learning to Learn by Teaching”, finanțat de Comisia Europeană, având drept beneficiari elevii adulți ai Colegiului. Prima întâlnire din cadrul acestui proiect se desfășoară începând de astăzi la Maglie, Italia, iar la reuniunea de proiect participă doi profesori ai Colegiului, respectiv Adriana Bulearcă, coordonatorul proiectului, și Magda Manțu. Partenerii europeni vor veni la Constanța in iunie anul viitor. Obiectivul proiectului este să îmbunătățească perspectiva asupra culturii europene prin schimbul de materiale despre tradiții, artă, literatură, muzică, dansuri populare. Toate aceste materiale realizate în limba engleză, dar și în limbile țărilor partenere de proiect vor fi utile pentru predarea unei limbi străine în școală, precum și ca resurse pentru orele de comunicare, istorie, geografie sau consiliere. Proiectul își propune, de asemenea, pentru profesorii participanți explorarea unor metode inovatoare de predare, dar și descoperirea unor abordări eficiente și moderne ale lecțiilor. Toate materialele create și utilizate în proiect vor fi disponibile pe o platformă Moodle, administrată de profesorii parteneri de la Universitatea Tuscia din Viterbo, Italia, putând fi accesibile tuturor elevilor și profesorilor. În acest fel, este vizată îmbunătățirea abilităților de comunicare, de limba engleză și IT. Produsele finale ale proiectului sunt platforma Moodle și Ghidul practic cu titlul „Învățarea unei limbi străine folosind tehnologia modernă, dar și tradițiile popoarelor Europene”. Proiectul are ca parteneri instituții educaționale din Romania, Italia, Belgia, Anglia, Portugalia și Letonia. Elevii și profesorii participanți vor putea comunica permanent pe platformă, pe blogul proiectului, precum și în cadrul întâlnirilor directe.