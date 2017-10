Retrospectivă Stufstock 2010

Ştire online publicată Miercuri, 25 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După o săptămână de rockarte pe plajă - muzică, film, teatru, fotografie și carte – Stufstock a încheiat a opta ediție în Vama Veche. Cu o atmosferă extraordinară în public, festivalul a adus anul acesta aproape 11.500 de oameni la workshop-urile, concertele, proiecțiile, piesele spectacolele de teatru și vernisajele organizate. Cele două zile de concerte i-au adus pe scena Rock pe cei de la Zdob și Zdub, Byron, Urma și Trupa Veche (vineri) și Nicu Alifantis & ZAN, E.M.I.L., OCS, Kumm, Trooper, ZOB, Luna Amară, Altar, Implant pentru refuz și Phenomenon (sâmbătă). Gândită ca un maraton, ziua de sâmbătă a început la ora 15 și s-a încheiat la 4, în zori. Proiectele Filmstock și Teatru la Stufstock au adus împreună peste 3.000 de spectatori la terasele The Hand și Corsarul din Vama Veche. Proiecțiile speciale „Kapitalism, rețeta noastră secre-tă” (regia: Alexandru Solomon), care a rulat de două ori, la cererea publicului, „The Boat that Rocked” (regia: Richard Curtis), care a deschis concertele primei zile, la scena Rock, „Pirates of the Sea” (regia: Richard Colby), proiecția horror de la miezul nopții, „Drag Me To Hell” (regia: Sam Raimi), comedia „Nuntă în Basarabia” (regia: Nap Toader), selecția de scurtmetraje românești Romanian Short Waves, prezentată la Cannes anul acesta, precum și retrospectiva NexT Film Festival, filmele campaniei SPER, 2009, proiectate pe plajă în cadrul proiectului inedit Cinema Solar, retrospectiva Iași International Film Festival și workshop-urile informale susținute de producătoarea Ada Solomon și regizorii Adrian Sitaru și Cătălin Saizescu au fost evenimentele primei ediții de Filmstock. Stufstock a însemnat, anul acesta, și teatru, fiind prezentate, la terasa Corsarul, spectacolele „G.O.D.” (regia: Marcel Țop), „(CU)CUIEÎNFRUNTE” (regia Radu Iacoban și Tudor Aaron Istodor), produse de Teatrul LUNI de la Green Hours și la spectacolul „Cum am mâncat un câine” (regia: Adi Iclanzan), o producție Teatru 74. Radio Stufstock a fost on-air pe tot parcursul Stufstock la terasele din Vamă, iar Teo a difuzat online muzica vamaioților, creând acea atmosferă rock-boemă a Vămii. Un radio fără playlist impus, fără reguli absurde, cu oameni de-ai casei, lume cunoscută și muzică bună de azi, aceeași Vama Veche dintotdeauna, dar con-temporană, păstrând totodată și muzica Woodstock-ului. Workshop-ul de fotografie Shoot the Rockstar a adus împreună în fiecare zi, la Baza Sportivă, zeci de pasionați, profesioniști, fotoreporteri sau amatori, cu vernisaje și practică hands on pe aparatură profesională. Prin workshop-ul de muzică de la Goblin’n Gulag, cei care au vrut să învețe să cânte la chitară, bass și tobe au urmat cursurile Rockschool, de la 11:00, unde au asistat și la demonstrații tehnice. În fiecare seară au avut loc concerte ale elevilor școlii Rockschool, urmate de jam-sessions susținute de profesori și elevi.