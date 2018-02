"Reţeaua şcolară nu e făcută, iar planul de şcolarizare e greşit!"

"Isprăvile" lui Petrică Miu la cârma ISJ Constanța

"Rețeaua școlară nu e făcută, iar planul de școlarizare e greșit!"

Revenirea Gabrielei Bucovală la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța scoate la iveală probleme grave în organizarea unităților de învățământ pentru anul școlar următor.Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, până la 15 decembrie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar fi trebuit să analizeze solicitările unităților administrativ teritoriale privind rețeaua școlară pentru anul 2018 - 2019.„În momentul în care am revenit pe funcție, am constatat că termenul a fost depășit și am fost nevoiți să solicităm Ministerului Educației o derogare ca să elaborăm rețeaua școlară în-afara calendarului, având în vedere că nu s-au parcurs încă toate etapele necesare”, a declarat actualul inspector școlar general, Gabriela Bucovală.Practic, potrivit acesteia, echipa fostului inspector școlar general Petrică Miu nu a reușit să adune de la primării propunerile acestora și nici măcar să le analizeze pe cele deja transmise. Deocamdată, Ministerul Educației nu a trimis niciun răspuns oficial la cererea ISJ Constanța. Astfel încât la această oră nu se știe dacă vor fi școli comasate, dacă vor dispărea sau vor apărea clase noi.„Consiliul de Administrație a stabilit ceva, la minister a ajuns altceva!“Mai mult decât atât, lipsa unui proiect de rețea școlară a dus la imposibilitatea de a elabora și planul de școlarizare.„În Consiliul de Administrație s-a discutat la un moment dat despre planul de școlarizare, s-au făcut consemnări în procesele verbale. Ulterior, a fost trimis un plan către Ministerul Educației, pe care nu l-am semnat niciunul din inspectorii școlari generali adjuncți. Zilele trecute, Ministerul Educației ne-a trimis înapoi un răspuns prin care ni se cere să reanalizăm planul, căci este greșit și este depășit cu 30 de clase. Asta ar însemna aproximativ 50 de norme în plus, ceea ce nu putem să acceptăm, pentru că nu avem atâtea clase, nici nu ar avea cui să predea. Practic, în Consiliul de Administrație s-a stabilit ceva și către minister s-a trimis altceva”, a precizat inspectorul școlar general adjunct Anca Dragomir.Potrivit acesteia, noua echipă va încerca să repare aceste erori, iar termenul limită până când va fi revizuit planul de școlarizare este 19 februarie. În ce privește rețeaua școlară, în perioada următoare vor fi emise avizele către primării, pentru ca acestea să poată vota în Consiliul Local rețeaua școlară actualizată, așa cum ar trebui aceasta să funcționeze începând cu 1 septembrie 2018.„Dacă începi să tai, nu mai ai educație!“Contactat telefonic, fostul inspector școlar general Petrică Miu a infirmat cele declarate de actualii șefi de la ISJ.„Este transmisă și rețeaua școlară și este transmis și planul de școlarizare. Noi le-am analizat și le-am calculat, judecând și în funcție de buget. De exemplu, la clasa a IX-a, sunt prevăzute 223 de clase, dar acestea reies din calcule. Nu este nicio depășire. Numeric, avem 218, dar trebuie să ținem cont și de elevii veniți anul trecut din alte județe și mai trebuie să punem vreo două clase în plus. Era perfect planul de școlarizare făcut de noi, chiar dacă bugetul nu acoperă ultima lună de salarii. Sigur că reduci din clase, ca să te încadrezi în buget, dar cât reduci, până când pui în pericol procesul de învățământ? Cu argumente solide, Ministerul Finanțelor va da bani pentru perioada neacoperită de buget. Nici nu poți să supraaglomerezi clasele. Acesta a fost raționamentul meu. Din punctul meu de vedere, e aproape imposibil ca fiecare școală să se încadreze în buget. Așa cum este rețeaua, dacă începi să tai, nu mai ai educație. Sigur că ministerul îți cere să tai!”, a declarat Petrică Miu, pentru „Cuget Liber”.