Resemnare sau neputinţă? Doar unul din patru elevi constănţeni a luat Bac-ul de toamnă

Resemnare sau neputință? Doar unul din patru elevi constănțeni a luat Bac-ul de toamnă

Afișarea, ieri, a rezultatelor examenului național de bacalaureat înregistrate la nivelul județului Constanța a relevat cea mai proastă prestație a candidaților poate chiar din istoria învățământului constănțean.Din totalul celor 1.381 de candidați prezenți, doar 347 au fost declarați reușiți, ceea ce reprezintă 25,13% promovabilitate.Încă de la prima probă scrisă, de Limba și literatura română, am prevăzut un soi de… dezastru, majoritatea candidaților declarându-se depășiți de subiectele primite. Și chiar nu i-am contrazis, pentru că subiec-tele chiar au fost grele, ținând cont și de nivelul de pregătire al celor care vin toamna în bănci.Cea mai mare notă înregistrată a fost de 8,43 a unui elev de la Seminarul Teologic, alți doi elevi de la Liceul Teoretic „George Călinescu” reușind performanța de a obține media 8,36, respectiv 8,33.Pe palierul de medii între 7 și 7,99 s-au situat 57 de elevi, cei mai mulți fiind cu medii între 6 și 6,99 (287 candidați).Două licee constănțene, promovabilitate zeroDacă în mediul rural nu mai surprind procentele nule de promovabilitate, trist este că și în municipiul Constanța două licee nu au avut niciun elev reușit - Colegiul Tehnic „Tomis” și „Gheorghe Duca”.Într-un recent interviu, oferit ziarului „Cuget Liber”, prof. Cornel Dumi-trașcu, directorul Colegiului „Tomis”, afirma: „În cei 36 de ani pe care i-am împlinit în acest liceu și la catedră am parcurs tot felul de modalități de susținere a Bacalaureatului. Unul mai greu ca cel care se desfășoară în ultimii ani nu am văzut și nu mi se pare corect atât față de elev, cât și față de societate. Dar mai ales față de eforturile pe care le facem noi, profesorii din liceele tehnologice, pentru a aduce un copil care intră cu medii de 2 și 3 să susțină un Bacalaureat în condiții egale cu ceilalți copii, care provin din familii înstărite și care au alte posibilități de pregătire și în particular”.Surprinzător, nici liceele de top ale Constanței nu se pot lăuda. Cu excepția Liceului Teoretic „Ovidius”, al cărui singur „tomnatic” a luat bacul, la Colegiul „Mircea”, din patru candidați, doar unul a promovat, la Liceul Teoretic „Traian”, patru reușiți din șase, la „Eminescu” - 10 reușiți din 13, la „George Călinescu” - tot 10 din 16, la „Decebal” - 4 reușiți din 11, la Colegiul de Arte - doar 5 reușiți din 19. La polul opus, procente și mai mici de promovabilitate au înregistrat colegiile tehnologice „Gh. Miron Costin” (8 reușiți din 61), „I.N. Roman” (8 din 45), „Alexandru I. Cuza” (11 din 79), „C.A. Rosetti” (5 din 50), Liceul cu program sportiv (10 din 58).Ieri, în cele șase centre de examen, timp de patru ore, candidații nemulțumiți de note au depus contestații, care urmează a fi rezolvate în zilele de 30 și 31 august, urmând ca în data de 1 sep-tembrie să se afișeze rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie.