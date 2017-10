Reprezentanţii a 11 ţări au răspuns invitaţiei Facultăţii de Educaţie Fizică

Congres internațional la Universitatea „Ovidius”

Reprezentanții a 11 țări au răspuns invitației Facultății de Educație Fizică

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 18-19 mai, în organizarea Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS), din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, se va desfășura a XII-a Conferință Științifică Internațională „Perspectives in physical education and sport”. Participă cu lucrări științifice profesori, antrenori, manageri, medici, psihologi, kinetoterapeuți, care prezintă aspecte teoretice și metodologice, materializări practice ale experiențelor din domeniul sportiv și nu numai. 10 universități din România, structuri specifice din sport de la nivel național, universități și alte structuri de coordonare din Egipt, Turcia, Italia, Iran, Irak, Ucraina, Serbia, Albania, Croația, Congo, Letonia și-au delegat reprezentanți pentru conferința de la Constanța. Astfel, manifestarea „Perspectives in physical education and sport” reunește peste 200 autori și coautori ai 118 articole de specialitate, ceea ce reprezintă nu numai o creștere cantitativă a lucrărilor științifice, ci și calitativă în ceea ce privește aspectele teoretice care dau valoare perspectivelor sportului românesc în context european și în anul Jocurilor Olimpice de la Londra. Tematica conferinței cuprinde subiecte variate, precum curricula educației fizice din țările participante, studii și cercetări aplicative în domeniul sportului de performanță și mare performanță, metode de refacere, management și marketing sportiv, cu idei valoroase în ceea ce privește organizarea și conducerea structurilor sportive. Președintele onorific al Comitetului de Organizare este rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, alături de care se află decanul FEFS, prof. univ. dr. George Stănculescu. Prezența conferinței în bazele de date ale Colegiului European de Știința Sportului, Baza de date Copernicus, indexarea revistei științifice a facultății „Ovidius University Annals, Series physical education and sport / Science, movement and health” în baze de date prestigioase din lume și indexarea în peste 20 de biblioteci internaționale dau valoare aserțiunilor din cele șapte secțiuni: sport de performanță, educație fizică și sport, management și marketing în sport, kinetoterapie, varia, sportul pentru toți, sport și sănătate. Totodată, coordonatorii prezentărilor în plen și ai secțiunii de postere (prof. univ. dr. George Stănculescu, prof. univ. dr. Mirela Damian, prof. univ. dr. Cecilia Gevat, conf. univ. dr. Ionel Melenco, conf. univ. dr. Alin Larion împreună cu toate cadrele didactice ale FEFS) stabilesc noi căi de urmat în cercetarea științifică din acest domeniu.