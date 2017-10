Reprezentanţi ai opt ţări în vizită la Colegiul „Carol I“

Reprezentanți ai opt țări în vizită la Colegiul „Carol I“

Săptămâna aceasta, la Colegiul Comercial „Carol I” Constanța se vor desfășura activitățile celei de-a doua mobilități din cadrul unui important Proiect Multilateral Comenius F.I.V.E. (For an Innovative and Valuable Experience).Alături de Colegiul „Carol I”, care a găzduit deschiderea oficială ieri, în cadrul proiec-tului participă și vor fi prezente opt țări: Spania, Portugalia, Olanda, Grecia, Turcia, Bulgaria, Polonia și Lituania.Proiectul intenționează să ofere participanților posibilitatea de a investiga, de a reflecta asupra valorilor pe care, în calitate de cetățeni ai unei Europe comune, doresc să le împărtășească, pentru care să lupte și pe care să le dezvolte.Programul va urmări mai multe aspecte, dar și vizite de documentare la Prefectură și în centrul istoric al orașului Constanța, precum și în capitala țării și în nordul Dobrogei. Aces-te vizite vor evidenția aspecte privind istoria locală, elemente de cultură, economice specifice zonei noastre.Festivitatea de închidere va avea loc vineri, 1 martie, ora 19:30, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”, printr-un festival intercultural de cântece și dansuri populare tradiționale specifice fiecărei țări partenere.