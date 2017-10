Reprezentanţi ai muzeelor, oaspeţi ai Liceului "Călinescu"

Reprezentanți ai muzeelor, oaspeți ai Liceului "Călinescu"

Elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” celebrează în această săptămână „Zilele Dobrogei”, printr-o suită de activități cultural-artistice desfășurate în cadrul proiectului „Album Dobrogean”, aflat la a IV-a ediție, sub coordonarea catedrei de istorie și geografie.Evenimentul are ca scop promovarea valorilor și a tradițiilor culturale locale și naționale, formarea de atitudini civice, dezvoltarea la elevi a sentimentului de apartenență la istoria neamului și a mândriei de a fi dobrogean și român în același timp.Activitatea finală care va avea loc astăzi, între orele 11-12,30, are ca invitați reprezentanți ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, ai Muzeului Național Militar Ferdinand I și ai Liceului Teoretic „Decebal”, și va avea loc în Centrul de Documentare și Informare din liceu.