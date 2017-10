Reprezentanţi ai cultelor, despre religie, istorie, cultură şi societate

Reprezentanți ai cultelor, despre religie, istorie, cultură și societate

În perioada 28-30 mai, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța se desfășoară conferința internațională „Religie - Istorie - Cultură - Societate. Influența religiei și a identității etnice asupra dezvol-tării valorilor în cultură și societate”. Printre temele abordate joi, 28 mai, și vineri, 29 mai, s-au numărat importanța religiei în dezvoltarea valorilor în societate și comparația dintre experiențele internaționale ale reconcilierii între secole. Sâmbătă, 30 mai, participanții vor vorbi despre importanța reprezentanților politici și a liderilor regionali. La conferință participă Muftiul Iusuf Muurat, Șeful Cultului Musulman din România, Monseniorul Ștefan Ghență, vicar romano-catolic de Dobrogea, prof. dr. Ali Dere, prof. dr. Carol Friedmann, dr. Constantin Chera, prof. Dieter Brandes, Directorul Fundației Reconciliation in South East Europe, dr. Holger Dix, din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. Pentru sesiunea de sâmbătă, 30 mai, care va începe la ora 9:30, sunt așteptate autorități din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, urmând să participe la eveniment Adrian Lemeni, fost Secretar de Stat pentru Culte. După-amiază, participanții vor face o excursie la Cetatea Tomis și la Histria. Evenimentul se desfășoară sub egida Ministerului Culturii, Cultelor, și Patrimoniului Național din România, fiind organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor, Arhiepiscopia Tomisului, Constanța, Fundația Konrad Adenauer Sofia și București și Fundația Reconciliation in South East Europe, Sibiu.