Reportaj marca The New York Times în Delta Dunării

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Peisajele spectaculoase, flora, fauna, dar și frumusețea vulnerabilă a ecosistemului din Delta Dunării sunt descrise pe larg într-un reportaj publicat recent în cotidianul american The New York Times.Reporterul american Elizabeth Zach, care are origini maghiare și a vizitat pentru prima dată România în 1999, a revenit în țara noastră în vara anului trecut, după ce a aflat că un investitor indian a construit un complex turistic în Delta Dunării. Dorind să includă Delta Dunării în circuitul turistic mondial, omul de afaceri Diwaker Singh a inaugurat în 2005 complexul Delta Nature Resort, care include peste 30 de bungalow-uri, la vest de Tulcea. Între timp, complexul are un nou proprietar.Elizabeth Zach a aflat cu această ocazie că în Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din anul 1991, trăiesc peste 1.200 de specii de plante, peste 100 de specii de pești, dar și broaște țestoase, vulpi, vidre și porci mistreți și că această regiune reprezintă un veritabil „paradis” pentru 300 de specii de păsări.