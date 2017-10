Repetiţii în toate teatrele constănţene

Repetiții în toate teatrele constănțene

În sălile de repetiții ale teatrelor constănțene se repetă pentru primele premiere din 2008. Regizori invitați, artiști de-ai noștri, spectacole de toate genurile ni se promit chiar începând din această lună. Însă cum socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, rămâne de văzut dacă datele premierelor vor fi respectate, având în vedere modificările de ultimă oră care apar în programele teatrelor. La Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, compania de Operă este cea mai activă. Pe lângă spectacolele din fiecare week-end cu piese reprezentative din repertoriu, se pregătește opereta „Lysistrata”, de Gherase Dendrino. Regia aparține lui Ștefan Neagrău - care a mai semnat la Opera Constanța regia la „Nunta lui Figaro”, iar scenografia este realizată de Daniela Christopoulos, aflată la a doua colaborare cu instituția după premiera de balet „Orfeu”, din 2007. Este vorba despre primul spectacol realizat în limba română care va intra în repertoriul teatrului, o comedie adresată în special comunității grecești din Constanța. Premiera oficială este inclusă în cadrul ediției 2008 a Festivalului Internațional de Muzică și Dans, care, în acest an, este programat în lunile mai - iunie. În programul din perioada imediat următoare, Opera va prezenta, cu ocazia zilelor mărțișorului, un concert cu arii de operă, operetă și canțonete, susținut de soliști din Constanța, dar și invitați din capitală. De menționat faptul că, în acest an, vor mai intra în repertoriul instituției noi montări cu „Paiațele“ și „Cavaleria Rusticana”. O nouă montare „Lacul lebedelor” la aniversarea a 30 de ani de balet În ceea ce privește ansamblul de balet, peste câteva săptămâni ni se promite premiera acasă a spectacolului „Cenușăreasă“, după ce, în 2007, a avut avanpremiera pe scena lirică, iar apoi a fost prezentat în Germania, în cadrul turneului anual al companiei. Potrivit conducerii TNOBOD, dacă anul 2007 a fost marcat de aniversarea a 50 de ani de Operă la Constanța, în 2008, se vor contura o serie de manifestări dedicate împlinirii a 30 de ani de balet. Totodată, publicului i se pregătește o nouă montare din „Lacul lebedelor“ și un spectacol pentru copii - „Cartea junglei”. „Luna de miere”, comedie în trei personaje La Teatrul de Stat Constanța, evenimentul cel mai important este premiera în Franța a recentei montări „Mansardă cu vedere spre moarte”, a regizorului Radu Dinulescu, după un text de Matei Vișniec, și, totodată, prezentarea pe scena locală a premierei în limba română. Însă, week-endul următor, va avea loc prima premieră din acest an, „Luna de miere”, de Gabriel Barylli, în regia lui Dan Stoica, cu Dana Dumitrescu (Barbara Wenger), Georgiana Mazilescu (Christine Kowalsky) și Luiza Martinescu (Linda Rosenbaum). „Pană de automobil”, de Friedrich Durrenmatt, este un alt spectacol în pregătire la Teatrul de Stat, semnat de regizorul Sorin Militaru. Iar pentru copii, „Legendele Olimpului” Iar la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța, regizorul Gavriil Pinte a început repetițiile pentru „Legendele Olimpului”, spectacol a cărui premieră va avea loc la începutul lunii martie. Următoarea premieră din acest an a teatrului este „Capra cu trei iezi”, ce va fi realizată de Cristian Pepino și Cristina Pepino.