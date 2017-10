La sărbătoarea școlii

Remus Opreanu ar fi fost mândru de ei

În urmă cu patru ani, Școala nr. 7 primea numele de „botez” Remus Opreanu, în semn de apreciere și recunoaștere dobrogeană a celui care a fost primul prefect al Constanței. Ieri, instituția a îmbrăcat straie de sărbătoare, holurile fiind pavoazate cu baloane, iar elevii frumos îmbrăcați, liberi de… orar, s-au întrecut atât în competiții sportive, dar și în momente artistice. Toate clasele au ținut să-și facă simțit talentul, așa încât am asistat la un program artistic bogat: grupuri de recitatori, balet, scenete și monoloage, dansuri populare tradiționale, muzică ușoară, numere de gimnastică. Prezentă în calitate de nășică, așa cum este recunoscută de colectivul de cadre didactice, prof. Corina Cușa, șefa de cabinet a Prefectului ne-a mărturisit: „Legăturile sufletești cu Școala «Remus Opreanu» Constanța, ca fostă elevă, învățătoare, profesoară, director adjunct și, nu mai puțin important, ca mamă a doi elevi ai acestei școli, unul student acum, sunt profunde și mă bucur să fiu an de an aici, printre cei dragi, colegii și elevii mei. Chiar dacă traiectoria profesională mă rupe în unii ani de școala mea, totuși revin cu mare drag aici ori de câte ori am ocazia, pentru a mă hrăni spiritual cu entuziasmul și candoarea copiilor. Sunt mândră că, în urmă cu patru ani, am avut inițiativa și oportunitatea de a boteza Școala nr. 7 cu numele primului prefect al județului nostru și transmit, la ceas aniversar, foștilor mei profesori, tuturor elevilor și cadrelor didactice ale școlii toată afecțiunea mea, precum și un călduros La mulți și fericiți ani!”. De asemenea, prof. Mirela Stoica directoarea școlii, plină de emoție, a declarat: „Dacă în timpul anului școlar ne mândrim cu rezultate deosebite atât la concursurile județene și naționale, dar și la olimpiade sau medii de admitere la liceu, de ziua școlii noastre am dorit să dovedim cât de talentați sunt copiii noștri care s-au înscris în număr foarte mare la festivitățile programate”. Au dorit astfel să-și exprime recunoștința față de dascălii lor, dar și față de părinții prezenți.