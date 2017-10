"Relaţia dintre educaţie şi bunăstare se află într-un grav impas!"

7

Musafirul nepoftit

Era in vara anului 2012, prin luna august, iar sc. DB, ca toate celelalte scoli de stat, se afla in vacanta. Tocmai ce se schimbase puterea, castigase USL. Si.....asa cum era normal, incepusera miscarile de trupe si la ISJ-C-ta. Stiti, a venit Raducu Popescu, dar nu putea sa vina singur, ca asa e in democratie: era 'necesar' sa se mai schimbe si unii directori. Avea si omul obligatii, ca doar nu ajunsese in functie de capul lui!....Asa se face ca la sc DB, cunoscuta si sub numele de scoala-jucarie, directorul plin a devenit adjunct, adjunctul a trebuit sa plece, iar Stan a ajuns DIRECTOARE! I s-a indeplinit visul de marire, a primit cadoul mult ravnit si nemeritat. Cand s-a aflat in scoala ca a aparut din nou in peisaj aceasta doamna - care mai trecuse pe-acolo, unora li s-au aprins beculetele si au inceput sa le sune clopoteii in cap, ptr. ca au simtit PRIMEJDIA! Stiau ce avea sa urmeze!......Si nu s-au inselat.....catusi de putin. A inceput calvarul, a continuat timp de 3 ani si ceva si INCA NU S-A INCHEIAT! Musafirul nepoftit s-a facut stapan in casa!