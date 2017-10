Reînvie bibliotecile şcolare rurale. Elevi care au prins gustul lecturilor şi al lecţiilor interactive

Reînvie bibliotecile școlare rurale. Elevi care au prins gustul lecturilor și al lecțiilor interactive

Elevii din mediul rural nu au prea multe variante de a-și petrece timpul liber. Se joacă cu prietenii, își ajută părinții în gospodării și, mai nou, citesc. Elevii din Moșneni au prins gustul cărților și le place, din ce în ce mai mult, să-și petreacă timpul în biblioteca școlii. De un an de zile, în fiecare vineri, așteaptă cu nerăbdaresă se întâlnească pentru a petrece timpul cu colegii lor și pentru a descoperi încă o carte minunată.„Biblioteca «Iulia Andreea Movilă» din Moșneni a împlinit un an, perioadă în care copiii Școlii Gimnaziale «Nicolae Iorga» Moșneni, structură a Școlii Gimnaziale «George Coșbuc» din localitatea 23 August, au petrecut, vineri de vineri, ore plăcute în micuța sală. Evenimentul a fost sărbătorit cu pizza, jocuri și vizionarea unui film”, povestește directorul școlii din Moșneni, prof. Magdalena Iacob.Biblioteca „Iulia Andreea Movilă” a fost inaugurată pe 27 octombrie 2016, fiind rezultatul proiectului „Cartea sufletului meu”, inițiat în anul 2014 de directorul școlii. Grație colaborării cu Asociația Umanitară „Iulia Andreea Movilă” din Pecineaga, copiii satului Moșneni au beneficiat de activități deosebite, derulate în fiecare vineri cu voluntarii asociației: lecturi interactive, jocuri de societate, jocuri didactice, vizionare de filme, dezbateri pe teme precum „Școala viitorului”, „Cariera de elev”, „Ce voi fi peste 10 ani”, evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau a celor pascale ori de Ziua Copilului și multe altele.Premii pentru cei mai activi copiiCei mai activi copii au fost premiați la finalul unui an de activitate cu tablete, stilouri, biciclete, jucării și jocuri, cărți sau chiar excursii în străinătate. Multe dintre activitățile bibliotecii au fost organizate la sugestia copiilor și cu ajutorul lor, dovadă că pot fi implicați activ în actul educației.„Biblioteca continuă să ofere un program deosebit copiilor și tinerilor satului și în acest an. Mulțumim voluntarilor asociației și conducerii acesteia pentru menținerea colaborării și îi invităm alături de noi pe toți cei dornici să se implice, spre binele copiilor, tinerilor și al întregii comunități”, mai spune prof. Magdalena Iacob.Urmează și alte biblioteciDeja exemplul este luat de Biblioteca „Dora Alina Romanescu” din Dulcești, unde activează ca voluntar Emilia Grozavu. Urmează cât de curând biblioteca din 23 August. Toate aceste biblioteci școlare funcționează în grădinițele din localitățile amintite, unde erau spații excedentare și sunt deschise tinerilor și copiilor din comunitate, chiar dacă aceștia nu frecventează instituțiile de învățământ din comună.„Treptat, proiectul «Cartea sufletului tău» își atinge scopul final: deschiderea centrelor de informare și cultură pentru comunitate, prin intermediul cărora să se fundamenteze relația școală-comunitate în beneficiul elevilor, dar și relația de încredere între părinți și cadrele didactice care ar putea duce la stabilirea unui parcurs educațional individualizat pentru fiecare copil, demers bazat pe cunoașterea aprofundată a personalității, abilităților și competențelor acestuia. Mai sunt multe de făcut, cum ar fi realizarea unui cabinet de psihologie și pedagogie specială, digitalizarea bibliotecilor etc., dar împreună suntem convinși că ne vom îndeplini menirea de dascăli ai acestei comunități”, este de părere inițiatorul proiectului.