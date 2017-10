Reguli noi la pelerinajul de la Sfânta Parascheva

Ştire online publicată Luni, 09 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Reguli noi la cel mai mare pelerinaj ortodox din țară. Credincioșii care vin la Iași de hramul sfintei Parascheva nu mai au voie să atingă diverse obiecte voluminoase de racla cu moaște. În plus, toată zona centrală a fost împânzită cu camere de supraveghere, potrivit Realitatea TV.Pelerinii vor avea parte de o surpriză în acest an când se vor închina la moaștele sfintei Parascheva. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei nu îi mai lasă pe oameni să atingă obiecte mari de raclă. În ultimii ani, pelerinii veneau cu perne, pături, chiar și covoare, ca să le atingă de raclă. Oamenii spuneau că în acest fel obiectele erau sfințite și le purtau noroc.Zeci de camere de supraveghere au fost montate în zona mitropoliei, iar o mie de polițiști și jandarmi vor patrula pe străzi.Baldachinul care va adăposti moaștele sfintei Parascheva este aproape gata. Este al 14-lea an când aceeași familie din București împodobește construcția cu flori.În acest an, la Iași vor fi aduse și moaștele sfintei mucenițe Tecla, care vor fi așezate lângă racla cu osemintele Sfintei Parascheva.