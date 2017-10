Regizorul Toma Enache revine la Constanţa cu premiera "Carmen, o dragoste mistuitoare"

Regizorul Toma Enache revine la Constanța cu premiera "Carmen, o dragoste mistuitoare"

Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare” le-a pregătit, săptămâna aceasta, constănțenilor, o nouă premieră, respectiv „Carmen, o dragoste mistuitoare”, o adaptare după nuvela scriitorului francez Prosper Mérimée. Aceasta va avea loc, joi, 26 octombrie, și vineri, 27 octombrie, ora 19.00, la sediul instituției de cultură.Spectacolul de tineret este regizat de Toma Enache, care semnează și scenografia piesei. Precizăm că acesta și-a început cariera în anul 1997, cu piesa „Alcesta” și după douăzeci de ani de carieră pe scenele lumii revine în orașul de la malul mării, cu o poveste incredibilă despre viață și destin.Scenariul premierei ce va avea loc, zilele acestea, este scris de Eugen-Adrian Cojocariu, coregrafia este realizată de cunoscuta coregrafă constănțeană Stela Cocârlea, iar ilustrația muzicală stă sub bagheta compozitoarei Patricia Prundea.Spectacolul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 14 ani și se bazează pe colaborarea de succes dintre actorii Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, actorii Teatrului de Stat Constanța și câteva studente ale Facultății de Arte, secția Coregrafie din cadrul Universității „Ovidius”.În acest spectacol, Luiza Martinescu și Andu Axente, amândoi actori ai Teatrului de Stat constănțean, dau viață pătimașului cuplu Carmen, frumoasa țigancă andaluză, „cea care s-a născut liberă și va muri liberă” și Don Jose, nobilul ofițer basc, măcinat de pasiune și gelozie.Corul autorilor este animat de actorii Teatrului „Căluțul de mare”, Grațian Prisacariu, Emanuel Cristoiu și Daniel Minciună.În corul feminin, alcătuit din hangița și seducătoarele colege de muncă ale frumoasei gitane de la fabrica de tutun din Sevilla le regăsim pe cunoscutele actrițe Clara Ghiuvelechian, Daniela Manolache, Arina Cojocaru și confidentele Virginia Mocanu și Oana-Sorina Gheorghiță. Toreadorul Escamillo (Lucas) este interpretat de Ovidiu Lintzmaier, iar pe Andrei Stroescu îl revedem în rolul preotului care îi dă ultima binecuvântare lui Don Jose înainte de a i se împlini destinul ursit de andaluza cu „secrete întunecate”.Ca urmare, spectatorii sunt așteptați la un spectacol magic de teatru și dans, în care acordurile Habanerei lui Bizet, proiecțiile spectaculare și interpretarea de excepție a actorilor ne aduc pe scenă, într-o viziune foarte modernă, o poveste despre dragoste, gelozie, ereditate.Referitor la spectacolul „Carmen, o dragoste mistuitoare”, regizorul Toma Enache a declarat, pentru „Cuget Liber”, că a vrut să aducă în fața publicului această poveste a lui Carmen, care de altfel, străbate toate generațiile.„Femeile și-au dorit mereu să fie libere, chiar și pe vremea lui Carmen, iar căsnicia sau tema cuplului vor fi întotdeauna de actualitate. Îmi pare nespus de bine că am ajuns să montez această piesă la Constanța, chiar și după 20 de ani și sper nu numai să aibă succes, ci și s-o putem promova, în turneu, în întreaga țară. De asemenea, mă bucur că directorul teatrului, Lică Gherghilescu, a intuit potențialul acestui proiect. Odată cu montarea acestui spectacol, atât eu, cât și echipa, vrem să aducem față în față publicul cu artiștii, mai ales pentru că tinerii din ziua de azi nu cunosc prea multe detalii despre povestea lui Carmen, deși aceasta este, la ora actuală, una dintre cele mai jucate opere din lume. În privința Luizei Martinescu, ea este, în mod evident, acea Carmen la care visam de mult timp să joace acest rol”, a precizat regizorul.