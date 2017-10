Regizorul Toma Enache invită constănţenii la o "tornadă" artistică

Regizorul Toma Enache invită constănțenii la o "tornadă" artistică

În următoarele două zile, actorii constănțeni vor aduce în fața publicului o nouă premieră de excepție - „Carmen, o dragoste mistuitoare“, care, de altfel, se anunță a fi o „tornadă“ artistică, o adaptare după nuvela scriitorului francez Prosper Mérimée. Premiera piesei va loc joi, 26 octombrie, și vineri, 27 octombrie, începând cu ora 19.00, la sediul Teatrului de Copii și Tineret „Căluțul de Mare”. Spectacolul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 14 ani și se bazează pe colaborarea de succes dintre actorii Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, cei ai Teatrului de Stat Constanța și câteva studente ale Facultății de Arte, secția Coregrafie, din cadrul Universității „Ovidius”.Spectacolul este regizat de Toma Enache, care semnează și scenografia piesei. Scenariul acestei premiere este semnat de Eugen-Adrian Cojocariu, iar coregrafia este realizată de renumita coregrafă constănțeană Stela Cocârlea, în timp ce ilustrația muzicală stă sub bagheta compozitoarei Patricia Prundea.Referitor la premiera ce va avea loc astăzi, regizorul Toma Enache susține că piesa scrisă de Eugen Cojocariu face parte dintr-un proiect internațional mai amplu, în care au fost realizate o serie de alte spectacole, unul de dans în Giorgia, unul în România, în Anglia, Franța. „«Carmen, o dragoste mistuitoare» este o punere în pagină a corului autorilor, care sunt prezenți pe scenă și povestesc că lucrurile nu s-au schimbat cu mult, față de cum erau în urmă cu câteva sute de ani, când a apărut povestea lui Carmen. Mai mult decât atât, tema libertății femeii în cuplu este mai actuală ca oricând, chiar mai problematică. Pentru mine, a fost chiar foarte interesant să descopăr că problemele, în secolul XIX, erau la fel de mari în iubire și atunci, la modul în care femeia își dorea să fie liberă, ca în ziua de azi, și își dorea să fie pe cont propriu și să nu depindă de nimeni”, a precizat regizorul.De asemenea, el a recunoscut că premiera în discuție este un spectacol greu, în care se îmbină elemente de dans, coregrafie, iar povestea este spusă prin intermediul actorilor, care fac roluri deosebite.„M-am bucurat că echipa a făcut un spectacol complet, în care am reușit să îmbinăm elemente din mai multe domenii artistice. La final, tot ce pot spune este că sper ca publicul să primească piesa cu entuziasm și bucurie, pentru că opera e una și o piesă de teatru este cu totul altceva. Eu cred că tinerii vor fi atrași de Carmen, de muzica pe care o vor auzi la spectacol, de coregrafia sugestivă făcută de Stela Cocârlea, de proiecțiile pe care le avem și, nu în ultimul rând, să afle mai multe despre povestea lui Carmen”, a adăugat Toma Enache.La rândul său, binecunoscuta coregrafă Stela Cocârlea a recunoscut că au lucrat la acest proiect zi de zi, timp de o lună, dar, în cele din urmă, au reușit să facă un spectacol extraordinar.„Mie îmi place tot ce ține de Carmen, dar niciodată nu am văzut-o sub formă de teatru și atunci a fost o provocare și mai mare, pentru toată lumea. Aș putea spune că este o tornadă artistică, în special pentru că a plecat de la o idee și ne-a prins în această vâltoare pe toți”, a completat Stela Cocârlea.Protagoniștii acestei premiere sunt Luiza Martinescu și Andu Axente. Luiza Martinescu susține, însă, că în cei 15 ani de teatru, acesta este cel mai valoros rol pe care l-a primit până acum.„M-am bucurat enorm pentru acest rol, mi-au crescut copaci în suflet…Nu mai spun că aici s-au întâlnit niște energii fabuloase. În plus, această colaborare înseamnă pentru mine mai mult de-atât și sunt mândră că directorul teatrului, Lică Gherghilescu, pentru care am un mare respect, a fost mândru de repetițiile mele”, a spus actrița.