Regizorul Radu Afrim, de două ori premiat de UNITER, spune că se simte ca un extraterestru în teatru

Ştire online publicată Joi, 29 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Radu Afrim, despre care s-a spus, la debut, că „ar trebui exmatriculat de pe scenă” pentru spectacolele sale neconvenționale, spune că se simte ca „un extraterestru“ în teatrul românesc, deși a fost de două ori premiat de UNITER. Afrim consideră că are o relație sufocantă cu spectacolele sale, pe unele chiar le reneagă, și spune că este un extraterestru pentru că nu se duce să vadă piese, deoarece teatrul românesc e o artă „țeapănă, plină de clișee și de convenții”. Regizorul a luat premiul Uniter în 2006 pentru spectacolul „Plastilină”, montat la teatrul din Ploiești, și în 2007, pentru „joi.megaJoy”, de la Teatrul Odeon și a avut, de curând, premiera la Luxemburg cu o piesă după un text de Matei Vișniec, arată Newsin. În spectacolele lui Afrim, de cele mai multe ori, textele dramaturgilor sunt modificate, iar scenele erotice din piesele semnate de el au stârnit controverse. Deși s-a scris că scenele de sex sunt „ieftine”, Afrim a spus că nu le regretă. „Dacă mă pune cineva să spun scenele de sex din spectacolele mele știu perfect unde sunt și de ce. Prima dată era vorba de un viol îngrozitor, care nu putea fi reprezentat metaforic, cu pene și fluturași, pentru că empatia ar fi fost zero. Nu am pus sex ornamental în spectacolele mele, dar aș putea, pentru că lumea îl face și pe ăsta”. În ceea ce privește relația regizorului, absolvent de filologie, cu textele dramaturgilor pe care se bazează spectacolele sale, acesta a spus că se înțelege mai bine cu „cei morți”. „Cu ăștia morți este mai ușor, pentru că poți să ai întâlniri cu ei care nu sunt extrem de periculoase. Am visat că m-am întâlnit cu Lorca, care îmi spunea «Bine faci, Afrime, cu casa Bernarde» („Alge.Bernarda’s House Remix”, după Federico Garcia Lorca - n.r.).” Deși s-a hotărât să devină regizor după ce a văzut „Fedra” lui Purcărete, Afrim a spus că nu prea are răbdare să stea la o piesă de teatru. „Sunt un fel de extraterestru, de cele mai multe ori nu am răbdare să stau la un spectacol până la sfârșit.” „Inimi cicatrizate“ și-a pierdut din tensiune și ritm Regizorul a mai spus că majoritatea spectacolelor sale bune au fost făcute în provincie, cu diferite teatre, unde aduce uneori și actori din București și unde nu scade niciodată nivelul de performanță. Afrim a fost prezent la Festivalul Național de Teatru cu trei piese, printre care și „Inimi cicatrizate”, cu Teatrul de Stat din Constanța. „Inimi cicatrizate”, ca majoritatea pieselor lui Afrim, s-a născut din improvizațiile de la repetiții. „Ziua era o atmosferă ciudată în teatru din cauza problemelor (teatrului din Constanța, transformat din Teatrul Național în Teatru de Stat - n.r.), așa că ne duceam pe plajă și repetam, iar noaptea lucram în teatru. Multe dintre idei ne-au venit la repetițiile de noapte. Acum, mulți dintre actorii teatrului s-au răspândit, iar spectacolul trebuie să recupereze din tensiunea și ritmul său”, a conchis regizorul.