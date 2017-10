Regizorul Alexandru Tocilescu a primit o stea pe aleea celebrităţilor din Capitală

Regizorul Alexandru Tocilescu a primit o stea pe aleea celebrităților din Capitală

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandru Tocilescu a devenit primul regizor care a primit, joi, o stea pe Walk of Fame-ul românesc, aleea celebrităților amenajată în Piața Timpului din Capitală, anunță inițiatorii acestui proiect cultural, potrivit Realitatea.net. "Se spune că atunci când joacă, actorii trebuie să aibă încredere în regizor și să se dăruiască personajelor trup și suflet. Asta am făcut noi, toți actorii, ori de câte ori am lucrat cu marele regizor Alexandru Tocilescu. Creația lui poate fi definită întocmai cu cuvintele lui Adam Savage: 'Eu resping realitatea voastră și o înlocuiesc cu a mea'. Ca orice mare artist, Alexandru Tocilescu iubește...iubește teatrul, iubește actorii, iubește publicul. Ca urmare, este o mare onoare pentru mine, în calitate de actor în primul rând și apoi ca director al Teatrului Metropolis, să îi acordăm o stea pe aleea celebrităților", a declarat directorul Teatrului Metropolis, George Ivașcu.Alexandru Tocilescu va împlini luna aceasta 65 de ani și este unul dintre cei mai apreciați regizori ai teatrului și cinematografiei românești. De-a lungul carierei sale, regizorul a primit premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol - "O scrisoare pierdută" (1999), premiul UNITER pentru întreaga activitate (2002) și premiul pentru "cea mai bună regie" cu piesa "O zi din viața lui Nicolae Ceaușescu" la Festivalului Comediei Românești (2006).