Regizoarea Adela Moldovan: „Dedic acest spectacol celor două mari doamne ale teatrului de păpuși”

Este vorba despre premiera „Sperietoarea de păsări”, un spectacol cu marionete în regia artistică și scenariul semnate de Adela Moldovan, marionetist și regizor. Scenografia spectacolului îi aparține Ginei Tărășescu-Jianu. Lucian și Florian Nagy semnează compoziția muzicală.





Avanpremiera va avea loc sâmbătă, 11 decembrie 2021, de la ora 10.30, iar premiera va avea loc duminică, 12 decembrie 2021, de la ora 10.30.



Cu nostalgie despre Săptămâna Teatrelor de Păpuși





Regizoarea acestei premiere este Adela Moldovan, actor mânuitor la Teatrul din Arad, care, în cele aproape cinci decenii de carieră, a acumulat un palmares care o consacră în acest domeniu atât de special al măiestriei artei cu păpuși.



Încă de pe băncile școlii, în urma unui examen riguros, reușea să intre la Teatrul de Marionete din Arad. Zilele trecute, într-o pauză între repetițiile de la Teatrul „Căluțul de mare”, Adela Moldovan ne mărturisea: „Am fost fascinată de această lume, pe care mă străduiesc să o perpetuez, pentru că este extrem de apreciată. Puțini îndrăznesc să o facă, dar atunci când este bine făcută fascinează și este extraordinară”.





În scurt timp de la angajare, s-a înscris la un curs de arta mânuirii păpușilor, organizat, pe o perioadă de trei ani, la nivel național. „Pe lângă rolurile din teatru, mi-am dorit să creez un recital prin care să transmit ceea ce simt, ceea ce-mi place și prin care să arăt virtuozitatea acestei meserii”, declara Adela Moldovan.





Iar cu primul recital, intitulat „O rază de soare”, realizat alături de colega sa, Vasilica Șpirc, s-a prezentat marelui public aici, la Constanța, în anul 1987, cu prilejul Săptămânii Teatrelor de Păpuși. „Era evenimentul cel mai important al breslei noastre, pentru că aduna toată păpușărimea din România. Toți vedeau spectacolele tuturor și reușeau să-și dea seama de nivelul lor, să crească, să vadă tendințele. Era un lucru magic și pentru că critica de teatru din România era reprezentată de critici celebri precum Valeria Ducea, Dinu Chivu, Victor Parhon, Sanda Diaconescu. Erau foarte mulți cei care iubeau teatrul de păpuși și erau prezenți aici, ajutându-i să se dezvolte”, a povestit aceeași interlocutoare.





După spectacolul de la Constanța, de-acum peste trei decenii, a primit un premiu național de virtuozitate la Botoșani, apoi premiul ATM (UNITER-ul de astăzi) pentru virtuozitate, prin 1988. Spectacolul „O rază de soare” avea să fie jucat în cinci limbi. Ba chiar, timp de o lună a fost jucat în Franța, fiindu-i propusă o colaborare, în 1991-1992, la o coproducție. A urmat „Spectacol fără cuvinte”, care s-a jucat în Coreea de Sud.







„Am venit dintr-o datorie de suflet, cu multă încântare și multă speranță”





Spectacolul „Sperietoarea de păsări” presupune un complex de rezolvări tehnice, precum marionetă clasică la fire scurte, marioneta cu tijă mânuită de jos în sus, un mix pentru a face cât mai expresive păpușile și mai bine mânuite.





„Am venit la Constanța cu gândul că mă întorc la teatrul pe scena căruia m-am lansat la nivel național. În același timp, aici am avut prima profesoară de păpușărie – Gigi Nicolau, care era senzațională și pe care am iubit-o foarte mult, pentru că am învățat din mișcarea păpușii de la dânsa. Am venit dintr-o datorie de suflet, cu multă încântare și multă speranță. Gândul meu este să dedic această premieră celor două mari doamne ale teatrului de păpuși din Constanța – doamna Gigi Nicolau și doamna Nuți Forna, cu care am lucrat un spectacol și în televiziune. Și, nu în ultimul rând, un omagiu pentru doamna Gina Tărășescu Jianu, cu care am prima colaborare acum și care este extraordinară. A făcut niște păpuși senzaționale, pentru care îi mulțumesc foarte mult. Sper să iasă un spectacol pe care să-l iubească publicul din Constanța”, a completat Adela Moldovan.





Întrebată cărui public i se adresează spectacolul, regizoarea ne-a declarat: „În măsura în care este o poveste despre singurătate, despre prietenie, despre sacrificiu, despre bucurie, despre ascultare sau îndrăzneală, în măsura în care acestea pot impresiona publicul... se adresează tuturor vârstelor. De la vârste mici, până la vârste mari, pentru că spectacolul, prin frumusețea lui estetică și prin muzica pe care o are, semnată de Lucian Naghi, din Arad, dar și prin virtuozitatea cu care va fi mânuit, ar trebui să cucerească. Eu cred că își va găsi loc în inimile spectatorilor, indiferent de vârstă. Sunt încântată de colegii cu care colaborez aici la Constanța - Tiberiu Roșu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniela Vlad”.





Și dacă adolescenții au avut parte de o premieră în weekendul trecut, „Suburbia” fiind realizată în regia directorului Aurel Palade, e rândul micuților să se bucure de un spectacol nou-nouț.