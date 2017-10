Regele Mihai este sărbătorit astăzi de întreaga suflare românească. Împlineşte 96 ani

Regele Mihai este sărbătorit astăzi de întreaga suflare românească. Împlinește 96 ani

Astăzi, 25 octombrie, Majestatea Sa Regele Mihai I împlinește 96 ani. Alteța Sa regală este sărbătorit de Familia Regală și de întreaga suflare românească.„Astăzi Pronia Cerească a hărăzit Dinastiei un nou vlăstar. Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Elena a României a dat naștere unui fiu, care a primit numele de Mihai. Dragostei poporului Meu prea iubit, încredințez pe principele nou născut”, așa vestea Regele Ferdinand, în urmă cu 96 de ani, la 25 octombrie.Regele Mihai I s-a născut în 25 octombrie 1921, la Sinaia. Este fiul Regelui Carol al II-lea al României, pe atunci Principe Moștenitor, și al Reginei-Mamă Elena. Pentru că tatăl său a renunțat la Tron și s-a stabilit în străinătate, Mihai al României a fost proclamat Principe Moștenitor la doar câțiva ani. În vara anului 1927, bunicul său, Regele Ferdinand I al României, a încetat din viață, iar copilul în vârstă de aproape șase ani a fost proclamat Rege al României sub numele de Mihai I.Era primul Rege al României care urca pe Tron minor și sub tutela unei Regențe. Mihai I a domnit doar până în iunie 1930, când s-a întors în țară tatăl său, care a devenit Rege sub numele de Carol al II-lea. Mihai I era primul Rege detronat, care a primit în schimb titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. După 10 ani de domnie, Carol al II-lea s-a confruntat cu prăbușirea aliaților tradiționali ai României. A reușit să salveze ființa statului român, însă a pierdut Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ocupate de URSS, Transilvania de Nord, ocupată de Ungaria, și a consimțit la cedarea Cadrilaterului către Bulgaria.Carol al II-lea a fost îndepărtat de la putere de generalul Ion Antonescu, în 1940, care l-a readus pe tron pe Mihai I, care devenea, astfel, primul Rege al României care avea o a doua domnie. În primii ani ai domniei, rolul lui Mihai I a fost unul strict decorativ, pentru că dictatorul Ion Antonescu își asumase întreaga putere în stat. De exemplu, Mihai I a aflat de la radio că România declarase război contra URSS. Vreme de trei ani, armata română a luptat contra Sovietelor pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei, însă, după dezastrul de la Stalingrad, victoria Națiunilor Unite a devenit evidentă, scrie rfi.roÎn 23 august 1944, Regele Mihai I, la doar 23 de ani, l-a arestat și l-a îndepărtat de la putere pe Ion Antonescu și l-a înfruntat deschis pe Hitler. Prin gestul său, Mihai I a evitat purtarea unui război nimicitor contra Națiunilor Unite chiar pe teritoriul României.Gestul curajos al Regelui Mihai I a avut consecințe importante. Deși Națiunile Unite au refuzat să recunoască statutul de cobeligeranță pentru România, totuși, la Conferința de Pace de la Paris, Transilvania de Nord a fost înapoiată românilor.Încă din 1944, Regele Mihai I a fost nevoit să se opună comunizării țării. A rezistat mai mulți ani presiunilor lui Stalin, până când, în 30 decembrie 1947, comuniștii au reușit să îl șantajeze să semneze un act de abdicare pe care democrațiile occidentale l-au considerat nul și neavenit. Regele Mihai I a plecat în exil, unde a devenit simbolul opoziției față de comunism și față de Stalin. A trăit suficient încât să vadă căderea comunismului. În primii ani după 1989, autoritățile de la București i-au refuzat Regelui posibilitatea de a reveni în țară. Însă, în 1992, prima sa vizită în România eliberată s-a transformat într-un marș triumfal. Două milioane de români l-au aclamat în stradă.Regelei Mihai I a reușit să își redobândească pașaportul românesc și dreptul de a sta în țară abia în 1997, când a decis să întreprindă un important turneu internațional pentru a pleda în favoarea acceptării României în NATO și în Uniunea Europeană. Încetul cu încetul, românii și-au redescoperit Regele. În prezent, Regele Mihai I este singurul dintre șefii de stat din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial aflat în viață, și, totodată, singura personalitate din istoria omenirii care a supraviețuit nouă decenii propriei sale încoronări, scrie rfi.ro