„Regele cerb”- o premieră în stil commedia dell’ arte, cu actori în straie orientale

Zilele acestea, actorii Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare” pun la punct ultimele detalii pentru un nou spectacol, pe care l-au realizat într-un timp record (doar câteva săptămâni) şi care se doreşte a fi o premieră de excepţie, pe gustul celor mici.„Regele cerb” va avea prima reprezentaţie în acest weekend şi este o adaptare după textul scriitorului renascentist Carlo Gozzi. Spectacolul cu păpuși și actori este dedicat copilaşilor cu vârsta de peste patru ani. Aflat, deja, la al patrulea spectacol, pe care îl montează la Constanţa, regizorul Gabriel Apostol, s-a ocupat inclusiv de scenariu și ilustrația muzicală a piesei, doar scenografia fiind responsabilitatea Clarei Dărângă. Din distribuție fac parte: Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu.Care este subiectul? Conceptul spectacular, într-o notă dinamică și plină de culoare prezintă povestea în stil commedia dell’ arte, a regelui Deramo, din ținutul Serendipo, cel care este în căutarea iubirii adevărate. Această căutare va culmina cu un conflict între el și prim ministrul curții regale. Astfel, printr-o vrajă, Tartaglia, un om viclean și fără scrupule, deși era omul de încredere al lui Deramo, transferă sufletul regelui în corpul unui cerb, iar el însuși va lua în stăpânire trupul regelui. Și începând din acest moment, intriga se complică.În primul rând, a subliniat regizorul, cu această piesă, continuă un fel de direcție pe care a început-o cu actorii noştri, în urmă cu câţiva ani, când a montat, împreună cu ei, un alt spectacol în acest stil commedia dell’ arte. Ce se întâmplă de data aceasta?„Adaptarea noastră respectă, în mare parte direcția pe care autorul a gândit-o pentru acest spectacol. Spre deosebire de poveștile commedia dell’ arte, care se desfășoară în niște spații, evident italiene, napoletane, această piesă se desfășoară într-un altfel de ținut, unde sunt aceleași personaje, dar ținutul este undeva, într-un loc în care ei sunt îmbrăcați oriental. Pe scenă vom avea doar păpuși cu tijă, deci vom folosi un gen de mânuire, care se regăsește și prin nordul Franței, Belgia, şi care este foarte potrivit pentru montarea noastră, pentru că, în acest fel, marionetele pot fi mișcate foarte repede. De exemplu, o marionetă cu fire, clasică are o lentoare în mișcări, dar acestea cu tijă nu. De ce «Regele cerb»? Era o piesă pe care o aveam de mult timp în minte, îmi doream să o montez, dar nu am găsit în celelalte teatre, unde am mai montat, acea deschidere pentru zona aceasta de teatru”, a declarat regizorul Gabriel Apostol.El a mai spus că, de cele mai multe ori, oamenii îşi doresc să vadă nişte poveşti pe care le cunosc deja, dar „Regele cerb” iese din această categorie. „Aş spune că nu este deloc întâmplător, că, aici, s-a mai montat, cândva, demult, această piesă, în regia lui Cristian Pepino, al cărui student am fost. Acum, încercăm să subliniem foarte bine comicul unor situaţii şi chiar dacă povestea este puţin alambicată, este uşor de înţeles”, a adăugat el.