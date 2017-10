"Reforma în educaţie porneşte de la clasă şi din şcoală!"

4

Oameni buni !

Pe harta INVATZAMANTULUI CONSTANTZEAN, a aparut o scoala noua , scoala poarta numele " ANASTASIA " , scoala respectiva are sediul IN CONSTANTZA, pe strada CARAIMAN, institutzia de invatzamant nou infiintzata de un colectiv inimos cu multa dragoste, iubire de oamenii si de copiii acestui oras minunat de la malul Marii NEGRE ! Cladirea scolii " ANASTASIA " are un aspect placut, este moderna, are doua etaje, clasele sunt spatzioase, sala de sport, cabinete ale diferitelor activitatzi scolare, salile de clasa pentru : gradinitza, ciclul primar plus clasa pregatitoare, gimnaziu si in viitorul an scolar vor apare clase, etapei superioare gimnaziului. Cadrele didactice sunt foarte bine pregatite profesional si cu multa dragoste si daruire pentru copiii pe care ii au in clasele respective. Armonia, respectul si linistea in colectivitate reprezinta un indiciu, ca incepand cu cea mai inalta functzie din aceasta scoala generala gimnaziala si pana la cea mai de jos functzie, oamenii sunt de omenie si cu adevarat il au pe DUMNEZEU in suflet ! VORBELE SUNT TRANSPUSE PRIN FAPTELE : iubirii de DUMNEZEU si iubirii de aproapele ! MERGETZI , LA SCOALA " ANASTASIA " , SA VA CONVINGETZI PE PROPRIA DUMNEAVOASTRA OBSERVATZIE SI CONSTATARE, CA CE V-AM SPUS ESTE UN ADEVAR, ESTE O REALITATE DE BUNA PLACERE SI ADMIRATZIE PENTRU SCOALA SI COLECTIVUL DE : CADRE DIDACTICE SI ELEVI cu situatzii bune, foarte bune, grele si foarte grele in familie, multzi dintre elevi si prescolari sunt foarte buni si cu performantze scolare deosebite, elevii / copiii sunt foarte bine crescutzi / educatzi / respectosi !