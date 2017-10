Referendum eşuat la Universitatea "Ovidius"

Referendum eșuat la Universitatea "Ovidius"

Din cele 712 persoane cu drept de vot la Universitatea „Ovidius” din Constanța, ieri ar fi trebuit să se prezinte jumătate plus unul, respectiv 375, pentru a valida referendumul prin care se stabilea modalitatea de alegere a viitorului rector de anul viitor: concurs public sau prin votul universal, direct și secret.Așa cum era de așteptat, după liniștea pe care am constatat-o ieri la fața locului, când după orele prânzului abia dacă se prezentaseră 200 de votanți, Biroul Electoral Central al Universității a anunțat invalidarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului, prin neîntrunirea condiției de prezență la urne a cel puțin jumătate plus unu din totalul electorilor, respectiv a cel puțin 375 electori din totalul de 712 persoane cu drept de vot. Numărul total al alegătorilor prezenți la urne a fost de 279.Un proces pur formal, pentru că toată lumea universitară și nu numai cunoștea rezultatul referendumului: vot universal, direct și secret. Ca dovadă că ieri cei câțiva studenți cu drept de vot care au reușit să se trezească pentru a veni la Cantină ne declarau că opțiunea lor este doar o chestiune de… numărătoare. „Nu că la alegerea rectorului ar conta!”, a adăugat unul dintre ei.Referendumul se va repeta pe 23 iulie și indiferent de numărul celor prezenți la urne se va stabili modalitatea de alegere a rectorului.