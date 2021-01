Recuperare şi recapitulări. „Şcoala în online nu suplinește şcoala în formatul fizic!”

În multe dintre unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal deja au avut loc discuţii cu cadrele didactice pentru a stabili dacă şi cum se va face recuperarea materiei. „La clasele mici nu prea avem ce să recuperăm pentru că noi am mers exact conform programei. La clasele V-VIII, însă, ar fi de recuperat la limba română şi la matematică, obligatoriu, pentru examene. Ei au lucrat online, dar, dacă nu îi pot scoate la tablă, nu se poate verifica foarte bine învăţarea. De asemenea, la fizică şi chimie s-au arătat profesorii interesaţi. Iar, pentru performanţe mai deosebite, şi la I-IV, dar tot la limba română şi matematică, unde li s-a părut că au înţeles mai greu copiii. De exemplu, la clasa a II-a, încă nu am trecut la înmulţire, dar am făcut ceva pentru că voiam să trecem conform programei şi planificărilor, dar nu prea merge. Aici chiar trebuie lucrat cu copilul faţă în faţă, trebuie explicat ca să vadă, vizual. Iar, la clasa a IV-a, la limba română, să lucrăm direct pe text. Până nu îi plimbăm în clasă, ca să vadă că asta este acţiunea a merge sau acţiunea a muta, a lua, nu putem să trecem mai departe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Laura Danilov, directorul Şcolii Gimnaziale Amzacea.





Potrivit acesteia, cadrele didactice s-au arătat interesate să organizeze ore remediale cu elevii. Până când va fi stabilit programul de către Ministerul Educaţiei, sunt în discuţie două propuneri, cu ore sâmbăta, la clasele de gimnaziu, şi cu o oră de lucru în plus, în timpul săptămânii, la şcoală, pentru clasele primare.



„Vor fi reluate cele mai importante elemente din materie!”





La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa, situaţia este ceva mai simplă, deoarece profesorii şi elevii au reuşit să ţină pasul cu învăţarea. „Noi avem platforma 24Edu, pe care am lucrat şi la finele anului şcolar trecut, şi anul acesta şi ne-am continuat activitatea în mediul online, cu copiii, aproape la fel. Am păstrat legătura, nu au fost sincope, în procesul instructiv-educativ. Mai mult decât atât, colegii mei au încercat chiar să predea anumite noţiuni elevilor, adică au mers cu materia în ritmul firesc. În septembrie, când ne-am întors la şcoală, cel puţin în primele două săptămâni, au revăzut materia predată în semestrul al doilea al anului precedent şi au aprofundat-o şi au umplut acele goluri, dacă mai era cazul. Şi acum, în semestrul al doilea, ne gândim primele două săptămâni, la fel să ni le petrecem, reluând cele mai importante elemente din materia semestrului întâi din materia care s-a petrecut, în mare parte în mediul online. Totuşi, şcoala în online nu suplineşte şcoala în formatul fizic, sub nicio formă”, ne-a declarat directorul adjunct al colegiului, prof. Bianca Ibadula.





Unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa se pregătesc pentru reluarea cursurilor faţă în faţă. Directorii trebuie să reorganizeze clasele, posibil chiar să schimbe orarul. Mai mult decât atât, aceştia trebuie să aibă în vedere orele pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predării online. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat deja că este în lucru o ordonanţă de urgenţă care prevede organizarea de ore remediale. Recuperările se vor face într-o perioadă de 16 săptămâni, cel puţin cinci ore săptămânal. Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, dacă profesorii, părinţii şi elevii ajung la o înţelegere. Profesorii ar urma să fie plătiţi cu 100 de lei pentru fiecare oră în care recuperează materia cu elevii. „Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente şi sunt mari. În acelaşi timp, aş adăuga şi faptul că sunt foarte neuniforme, diferă foarte mult de la o zonă la alta, de la o şcoală la alta şi mai cu seamă, de la un elev la altul”, explică ministrul Educaţiei.