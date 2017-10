Recunoaştere a talentului micilor artişti

Recunoaștere a talentului micilor artiști

Colegiul Național de Arte „Regina Maria" a participat, recent, la festivitatea de premiere desfășurată la Academia Navală „Mircea cel Bătrân", ocazionată de sărbătorirea Zilei internaționale a Mării Negre. Din cele 50 de lucrări participante la secțiunea pictură, cele mai multe - 28 - au fost coordonate de prof. Laura Seniuc. Elevii prof. Lidia Ștefănescu au trimis 11 lucrări, tehnică mixtă (colaj: carton, hârtie lipită, nisip lipit și grafică). Elevii clasei a VI-a D, coordonați de prof. Marieta Besu, s-au prezentat cu opt lucrări în acuarelă și tempera. Cei mici, de la ciclul primar, au participat și ei sub îndrumarea: Monica Ioana Șerban - institutor clasa a III-a B, Alice Niță - institutor clasa a II-a B și Marcela Voicu - învățător, clasa a III-a A. Toate lucrările au fost premiate, Colegiul național de arte obținând, astfel, locul I. La secțiunea creație, poezie și eseuri, au participat elevele clasei a VII-a E: Isabella Leolu, Cristina Costea cu poezii în limba română și în limba italiană și Axenia Dobrescu, cu eseul intitulat „Marinarul". La aceeași secțiune, eleva Cătălina Aga-pie a obținut locul al II-lea cu poeziile „Storia del mare" („Povestea mării") și „Il mondo dell'abisso" („Lumea adâncului"), în traducerea prof. Angela Doicescu.