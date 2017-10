Rectorul Sorin Rugină şi-a prezentat echipa. Cine sunt noii prorectori

2

Unde e Teodosie?

Si Teodosie n-o sa fie nimic?Securistul de nadejde, la bine si la rau, caratorul de valize cu spaga al PSD Constanta, diavolul imbracat in sutana.Renuntati la un securist de omenie, acum la 25 de ani de la revolutie?Ce suflet aveti domnule rector!Se rasuceste in mormant Plesiță!Poate trimiteti la parchet niste sesizari ca sa il ajute pe "prea ticalosia sa" sa se apropie mai mult de Gigi(becali).