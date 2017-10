Rectorii în funcţie nu sunt traşi pe dreapta

Rectorii în funcție nu sunt trași pe dreapta

Conform noii Legi a Educației, mai precis la art. 289 (1) „personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani”, iar profesorii trecuți de 65 vor putea rămâne în universități doar pe baza contractelor de colaboratori. „Poate brusca sistemul acest articol din lege, dar ministrul Educației a promis că nu se va întâmpla în cursul acestui an universitar. După 8 februarie, când intră în vigoare noua Lege a Educației naționale, vom putea spune cu precizie câți profesori de la Universitatea «Ovidius» vor fi afectați. Conducerea însă a fost aleasă să-și ducă mandatul până la capăt”, a declarat pentru „Cuget Liber” rectorul prof. univ. dr. Victor Ciupină. Iar ca argument la această ultimă afirmație a citat art. 215 din noua lege, care spune la alineatul (1): „După împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcții de conducere în universitățile de stat, particulare și confesionale este interzisă, cu excepția mandatelor în exercițiu la data intrării în vigoare a prezentei legi”. În opinia prof. Ecaterina Andronescu „Legea are două articole care se bat cap în cap. Într-unul se spune clar că vârsta de pensionare e 65 de ani. Și un alt articol unde se spune că statul de funcții nu se schimbă în timpul anului. Atunci pe care din ele trebuie să-l respectăm? Eu am lucrat în învățământului superior, niciodată statul de funcții nu s-a schimbat în timpul anului universitar, pentru că se produce o nebunie atât de mare încât ajungem să ne batem joc de școală. Eu nu pot să fac așa ceva. Circa 2.000 de profesori trebuie pensionați în acest an”. Același articol de lege, dar la alin (4) mai spune: „Cadrele didactice și de cercetare care conduc doctorate se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani și: a) pot conduce doctoratele în desfășurare la data pensionării până la împlinirea vârstei de 70 ani; b) după împlinirea vârstei de 65 de ani pot conduce noi studenți-doctoranzi numai în regim de cotutelă împreună cu un cadru didactic și de cercetare care nu împlinește vârsta de pensionare pe toată durata desfășurării doctoratului respectiv”.