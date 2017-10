Record de elevi înscrişi la Concursul Naţional de Matematică LuminaMATH

Record de elevi înscriși la Concursul Național de Matematică LuminaMATH

Astăzi, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică și la Școala Spectrum, are loc prima etapă a celei de-a XVI-a ediții a renumitului concurs național de matematică LuminaMath.La nivel național, cifra elevilor înscriși marchează un record: 49.700 participanți. Județul Constanța este reprezentat anul acesta de 408 elevi, care provin de la 25 de școli generale și licee, dintre care Școala Spectrum are cei mai mulți participanți.Pentru prima dată, concursul se adresează și elevilor claselor a II-a și a III-a, pe lângă elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Organizat în fiecare an de Grupul de instituții de învățământ particular Lumina Instituții de Învățământ, din care face parte și Liceul Teoretic Internațional de Informatică Con-stanța, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele județene și Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, acest concurs își propune atragerea copiilor către științele exacte, creșterea randamentului la matematică, familiarizarea elevilor cu atmosfera de examen și testele de tip grilă, cât și pregătirea acestora în vederea susținerii testelor de tip internațional.Rezultatele și clasamentele pentru fiecare etapă vor fi afișate pe website-ul oficial www.luminamath.ro și, de asemenea, elevii vor putea vedea raportul individual al lucrării lor. În data de 22 noiembrie, se vor afișa online rapoartele individuale ale lucrărilor elevilor. Pe 25 noiembrie, se va afișa clasamentul final și numele elevilor care au trecut mai departe la etapa națională, ce va avea loc pe 15 decembrie. Pe 23 decembrie, se va afișa clasamentul final și câștigătorii concursului Lumina Math.