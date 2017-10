Reclamaţiile au luat-o înaintea cazării studenţilor

Debutul anului universitar se apropie

Reclamațiile au luat-o înaintea cazării studenților

În fiecare an, cazarea studenților naște aprige discuții, iar cuvinte precum „șpagă“ rămân nedovedite. Tocmai pentru a elimina orice suspiciune, conducerea Universității „Ovidius“ caută permanent soluții pentru a mulțumi părțile. Din păcate, ieri, Anatol Tinica, președintele Organizației Studenților Basarabeni din Constanța, ne-a semnalat faptul că această organizație nu este recunoscută de către administrația căminului Faleză Nord I al Universității „Ovidius” din Constanța: „Administratorul căminului Faleză Nord nr. I a ignorat existența Organizației Studenților Basarabeni din Constanța, înființată legal din luna martie 2008, inclusiv conducerea acestei organizații. În afara acestui fapt, demn de condamnat și de neînțeles, studenții basarabeni, macedoneni, albanezi, bulgari, bursieri ai statului român nu beneficiază de cazare în condiții decente sau cel puțin care să corespundă normelor sanitare. Majoritatea celor care solicită cazare sunt mințiți că nu dispun de locuri în căminele de tip gar-soniere și sunt nevoiți să locuiască în condiții de mizerie în căminul Energetic, câte șase-șapte persoane într-o cameră plină de gândaci, grupul sanitar fiind deplorabil. În Constanța studiază aproximativ 180 de studenți basarabeni, din care doar vreo 20 de persoane obțin cazare în condiții bune, prin diverse metode, care în mod normal ar trebui să fie repartizate la fel ca și studenților români fără nicio discriminare, precum se întâmplă în alte centre universitare, spre exemplu: Timișoara, Suceava, Iași, București, Cluj, Brașov. Această situație se repetă an de an. Organizația Studenților Basarabeni din Constanța regretă faptul că este blamată și este luată în batjocură, iar majoritatea studenților basarabeni, veniți la studii la această universitate, nu beneficiază de aceleași condiții de cazare la fel ca și studenții români”. „Nici măcar nu e el președintele asociației!“ În replică, Măruța Dogaru, administratorul căminului Pescărie, ne-a declarat că cel autointitulat președinte, respectiv Anatol Tinica, nici nu are această calitate și încearcă să facă presiuni. „A venit și mi-a cerut cazare pentru o noapte pentru un coleg de-al lui și le-am explicat că nu se poate, pentru că am echipa de la deratizare. Cazările încep la 1 octombrie, iar ei trebuie să ceară de la secretara șefă o listă cu toți studenții de la anul I până la doctoranzi, care mai apoi trebuie supusă aprobării în ședința cu domnul rector. Ca bursieri ai statului român, lor li se vor asigura din start locuri în cămin. Anul trecut au avut cinci camere la Pescărie, pentru că aici vin cei mai buni și cei mai liniștiți. Ca dovadă, de 12 ani de când am inventarul nu a fost spartă nicio ușă, spre exemplu, cum se întâmplă la alte cămine”. Zilele acestea, Anatol Tinică intenționează să strângă semnături de la toți colegii lui, nu atât pentru a demonstra că are calitatea de președinte, cât pentru a apela la ambasadorul Republicii Moldova la București, Iurie Renița, în speranța că vor fi sprijiniți în rezolvarea problemei.