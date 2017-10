Recitalul micuţelor balerine

Recitalul micuțelor balerine

Ieri, scena Casei de cultură din localitatea Cumpăna a găzduit momentul emoționant al recitalului de final al Școlii de balet „Nicolae Spirescu”. Pentru prima dată în istoria acestei instituții, micuțele balerine au prezentat dansuri în poante, Andreea Soporan fiind aplaudată îndelung pentru interpretarea Morții lebedei pe libretul lui Saint Sans, dar și prestația colegelor sale Andreea Colgiu și Georgiana Corneanu. De data aceasta, publicului format din părinți, bunici și alte rubedenii i s-a alăturat și delegația „Habitat for Humanity” din Anglia și Irlanda, precum și membri ai Rotary Club, care sprijină activitatea acestei școli. Astăzi, de la ora 18, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, are loc recitalul școlii de balet a teatrului, sub îndrumarea profesoarelor Sanda Iliescu și Eva Spirescu. Și, pentru că ieri au fost prezente în recital și colege de la Constanța, astă-seară, balerinele de la Cumpăna le vor fi alături.