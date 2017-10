Recitalul lui Niculae Urs a fost anulat

Recitalul „Momâia”, pe care actorul Niculae Urs trebuia să îl susțină astăzi la Teatrul de Stat Constanța a fost anulat, deoarece nu s-au vândut suficiente bilete. Actorul Niculae Urs poate fi văzut la Constanța în spectacolul „Titanic Vals”, unde joacă alături de actorii Teatrului de Stat, dar a putut fi urmărit și la Casa de Cultură, alături de Horațiu Mălăele, în spectacolul „Măscăriciul”. Cum a ajuns mare actor? „Am plecat la București, unde am făcut Școala Populară de Artă, pentru că nu aveam nicio noțiune de teatru, timp în care am muncit pe șantier ca muncitor necalificat pentru că nu aveam buletin de București. Nici nu aveam o meserie, pentru că aveam numai liceul. Și după două examene, și la a doua încercare, am intrat la Institutul de Teatru. Nu am visat niciodată să fiu actor. Nici acum nu știu cum s-a întâmplat”, declara, într-un in-terviu acordat ziarului „Șansa buzoiană”, Niculae Urs. În această perioadă, după cum ne-a spus chiar el, Niculae Urs poate fi văzut la Teatrul Bulandra din București, pe 28 și 29 mai, în spectacolul „O scrisoare pierdută”, unde interpretează rolul lui Farfuridi, pe 31 mai la Ploiești, în specta-colul „Furtuna”, pe 3 iunie la Teatrul Metropolis din București, în spectacolul „Azilul de noapte”, în rolul Baronului și pe 15 și 16 iunie, tot la Bulandra, în „Măscăriciul”, cu rolul Nikita Ivanici.