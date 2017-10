Regal muzical la Colegiul de Artă

Recital Romanian Piano Trio

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 14, în Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” va avea loc un recital al Romanian Piano Trio. Acest concert se înscrie în Turneul Național intitulat „Music on”, turneu efectuat în aproape toate orașele mari din România, cu scopul de a face cunoscută creația camerală a doi mari compozitori ce au fost omagiați anul acesta: Joseph Haydn (1732-1809) și Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Romanian Piano Trio are în componență trei muzicieni români de valoare (violonistul Alexandru Tomescu, pianistul Horia Mihail, violoncelistul Răzvan Suma), care au primit o educație de specialitate în România, educație ce s-a perfecționat la renumite instituții de profil din Statele Unite ale Americii și din Europa (Germania). „Pe violonistul Alexandru Tomescu, care va cânta pe vioara Stradivarius-Elder (se pare, la ora actuală, cel mai renumit instrument din România), l-am remarcat încă de pe vremea când, fiind elev al Liceului «George Enescu» din București, a participat la Concursul de interpretare organizat de Liceul de Artă din Constanța și apoi, la scurt timp, l-am revăzut pe scena de la Sala Mică a Palatului din București, în concertul de deschidere a Festivalului «Jeunnesse Musicale» interpretând Concertul pentru vioară de Ludwig van Beethoven. M-a impresionat atunci și continuă să mă impresioneze la fiecare apariție acest tânăr violonist prin suflul frazării, ușurința cu care atinge vioara cu arcușul, timbrul cald și stăpânirea tehnicii instrumentale care dau impresia unui firesc în redarea textului muzical. Pe pianistul Horia Mihail l-am «descoperit» mai târziu, la un concert ce a avut loc pe scena liceului nostru (sala teatrului fiind în renovare), în program cu o lucrare ce-mi este foarte dragă: Concertul pentru pian și orchestră de Robert Schumann. Pot să spun că după primele acorduri am fost surprinsă de valoarea interpretului: tușeul său mi-a atras atenția: este o atingere de o finețe și în același timp de o fermitate ce au ca rezultat un sunet clar și de o expresivitate deosebită (după părerea mea, dintre pianiștii români pe care i-am ascultat, doar Valentin Gheorghiu are un tușeu de o asemenea calitate). Am fost atât de impresionată de muzi-calitatea pianistului Horia Mihail încât, după concert, am dorit să-l felicit personal și mare mi-a fost uimirea când am văzut că avea degetul mare de la mâna dreaptă bandajat: suferise un accident, dar acest lucru nu l-a împiedicat să susțină concertul! Atunci am înțeles de ce pianistul nu a dat și un bis, în urma aplauzelor și ovațiilor care au durat minute în șir... Și pot să mai spun că m-a impresionat și modestia de care a dat dovadă în cele câteva minute în care am stat de vorbă. Am fost tare bucuroasă când am aflat, cam acum trei ani, că la inițiativa lui Horia Mihail s-a înființat Romanian Piano Trio. În 2006, TVR Cultural a mediatizat turneul acestei formații cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea lui Robert Schu-mann. Cu această ocazie, am putut să-l cunosc și pe violoncelistul Răzvan Suma, muzician înzestrat cu o sensibilitate și o intuiție muzicală susținute de o tehnică pe măsură. De la prima apariție a formației camerale am putut remarca plăcerea cu care fac acești tineri muzică și în același timp generozitatea lor de a împărtăși această plăcere cu publicul larg. O bucurie deosebit de mare am simțit și când la Televiziunea Română, pe programul TVR Cultural, compozitorul Dan Dediu a prezentat o serie de emisiuni intitulate «Muzici dintr-o expoziție», emisiuni la care și-au dat concursul cei trei muzicieni care compun Romanian Piano Trio. Pe cei trei tineri muzicieni i-am revăzut cu bucurie în turneul Stradivarius, apoi la Festivalul «George Enescu». Pe violoncelistul Răzvan Suma l-am ascultat într-o transmisiune de la Piața Festivalului Enescu, unde a susținut un program alături de soția sa, cântăreața sud-americană Analia Selis (laureată a Cerbului de Aur de la Brașov). Iată, așadar, câteva cuvinte despre niște tineri muzicieni a căror apariție este întotdeauna un prilej de încântare a inimii și a sufletului. Sper din tot sufletul să fie prezentă cât mai multă lume, în special tineret, la acest regal de muzică!”. Mariana Parnica, profesor de pian