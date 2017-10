Recalcularea promisiunilor pentru educaţie

Fonduri excesive în învățământ? Că tot e an electoral!

Recalcularea promisiunilor pentru educație

În timp ce la Senat, președintele Traian Băsescu negocia cu șapte reprezentanți de partide semnarea Pactului național pentru educație, la Guvern, bugetul de stat suferea o rectificare de 1,1 miliarde euro, printre ministerele afectate numărându-se și cel al Educației, mult invidiatul pentru cele șase procente trâmbițate. Răspundem exigențelor Comisiei Europene, nu și nevoilor românilor... Potrivit lui Varujan Vosganian, ministrul Finanțelor, bugetul Educației s-a redus cu 200 de milioane euro, și vorbea ceva de reducerea cheltuielilor cu dotările instituțiilor, respectiv achiziționarea de autoturisme, aparate de aer condiționat, televizoare și mobilier. De asemenea, preciza că rectificarea bugetară nu are în vedere reducerea investițiilor în cazul unor ministere, dând ca exemplu Ministerul Transporturilor sau cel al Educației, care vor beneficia de fondurile necesare respectării obiectivelor stabilite. Și, totuși, FEN reacționează, ca de obicei „Rectificarea făcută de Guvernul Tăriceanu demonstrează încă odată că Executivul nu s-a gândit niciodată cu adevărat la o investiție reală în învățământ. Totul a fost doar la nivel declarativ. Așa s-a întâmplat anul trecut, când sute de milioane de euro s-au reîntors la bugetul consolidat, și tot așa se întâmplă și acum. Se pare că sume și mai mari din actualul buget al educației vor lua aceeași cale spre fondurile aflate la dispoziția Guvernului, care în acest an electoral pot avea destinații nebănuite. Este inadmisibil ca după două luni din actualul exercițiu financiar, Executivul să constate că învățământului i-au fost alocate fonduri în exces. Acțiunea dovedește foarte clar că Guvernul Tăriceanu a supradimensionat în mod artificial actualul buget al educației, oferind 6% din PIB, pentru a crea impresia că este interesat de sistemul educațional. FEN va cere organelor abilitate să verifice dacă prin aceaste rectificări negative de buget nu se ajunge de fapt la încălcarea Legii Învățământului care prevede alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație”, a declarat Cătălin Croitoru, președintele FEN. Imposibila recalculare a cheltuielilor Pe de altă parte, Daniel Tomoni, șeful Biroului de presă al Ministerului Educației, declară că încă nu cunosc sectoarele din educație care vor trebui să înapoieze bani la buget, dar „după ce Ministerul Finanțelor va comunica aceste informații, vor începe discuțiile privind posibilitatea de a returna acești bani, având în vedere că, în prezent, ministerul are numeroase proiecte în derulare și recalcularea cheltuielilor pe care acestea le presupun, poate fi dificilă, dacă nu imposibilă”. Așadar, așteptăm cu interes să vedem pe unde se taie, pe unde se cârpește și cine rămâne cu fundul gol.