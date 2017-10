Realitatea judeţului Constanţa, ilustrată de elevi în franceză

Realitatea județului Constanța, ilustrată de elevi în franceză

La Liceul Teoretic „George Călinescu” a avut loc, ieri, activitatea „Bilan Bilingue”, în organizarea echipei de profesori din cadrul proiectului bilingv francofon, cu partici-parea elevilor din clasa a XI-a C bilingv limba franceză.Tema proiectului de anul acesta este „Unité dans la diversité”, iar activitatea s-a dorit o ilustrare a ceea ce elevii au învățat în acest semestru despre Dobrogea, ca spațiu intercultural. Au fost prezentate activi-tățile derulate până în acest moment, dar și un program artistic cuprinzând dansuri și o piesă de teatru în aromână, precum și o expoziție complexă, cu obiecte tradiționale, cărți de referință și produse culinare specifice etniilor dobrogene și românilor.Proiectul interguvernamental interdisciplinar româno-francez „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones“, în care Liceul Teoretic „George Călinescu” este integrat din 2005, ca liceu-pilot, împreună cu alte 14 licee din țară, presupune antrenarea elevilor din clasa a XI-a profil bilingv limba franceză în cercetarea unei teme specifice regiunii. Anul acesta, proiectul continuă cu o temă din realitatea județului Constanța „Unité dans la diversité”.Pe parcursul unui întreg an școlar, elevii bilingvi francofoni studiază și două discipline nelingvistice în limba franceză, geografia și economia, iar în luna mai, proiectul se va termina cu proba anticipată a bacalaureatului, în cadrul căreia vor expune o sinteză și produsele finale ale muncii lor de peste an. Va fi un preambul al bacalaureatului francofon din a XII-a, care, în urma probelor specifice, le dă elevilor posibilitatea să obțină o diplomă aparte, cu mențiunea bilingv francofon, recunoscută în Europa.