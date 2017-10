Expoziție la Galeriile Amfora:

Realitatea din culoare, imortalizată de tineri fotografi

Ieri, la Galeriile Amfora, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie „Land of Photo d’Art”, semnată de Jenny Stângaciu și Valentin Toma. Jenny Stângaciu este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, secția design, avându-l ca îndrumător în tehnica fotografiei pe prof. Constantin Grigoruță, coordonatorul Clubului Foto. A început să dese-neze la vârsta de 6 ani, avându-l ca profesor pe renumitul caricatu-rist Leonte Năstase. Prima expoziție a avut-o un an mai târziu, la Galeriile Amfora. De aceea, a expune din nou în locul în care a debutat în artele vizuale înseam-nă foarte mult pentru ea: „Mi-am dorit de foarte mult timp să am o expoziție de fotografie aici”, mărturisește Jenny. Își îndreaptă atenția către orice element din mediul care o încon-joară și care îi atrage atenția din punct de vedere cromatic: „Țin foarte mult la cromatică, aș putea expune și o fotografie mai ciudată, dar care să aibă o cromatică intere-santă”, spune Jenny. „Fotografia este sustragerea ordinii din haos” este un crez pe care Jenny îl împărtășește. „Pot să fotografiez orice, îmi place să fiu surprinsă”, precizează ea. Ne-a împărtășit, de asemenea, că vrea să meargă în continuare pe domeniul artelor vizuale, motivată de impulsul de a lăsa ceva în urmă: „Astfel, voi putea contribui la îmbogățirea planetei și voi putea lăsa ceva în urmă”. Jenny Stângaciu face parte din organizația PhoArt, alături de Marius Mihalcea, de asemenea pasionat de artele vizuale. Cei doi vor să promoveze noile moduri de exprimare, cum ar fi graffiti-ul. Ei vor avea o expoziție de fotografie duminică, 17 mai, ora 12, la Biblio-teca Județeană „I.N. Roman”. Valentin Toma a absolvit Școala Populară de Artă, secția Chitară clasică, la București. A rămas în domeniul artistic, începând să se dedice fotografiei acum trei ani. Prin expoziția de la Amfora, își exprimă predilecția compozițională spre nuduri, peisaje marine și flori: „Am ales nuduri, peisaje marine și flori pentru că există o legătură subtilă între acestea: unduirea lascivă a valurilor, frumusețea sălbatică a momentului în care ele se sparg de stânci, dantelăria fină de stropi, starea generală de mister și melancolie, toate își găsesc sinonime în eternul feminin uman. Și bineînțeles că sensibilitatea, parfumul și gingășia florilor se regăsesc, de asemenea, în sen-zualitatea feminină”, spune foto-graful. Valentin lucrează în cadrul Căilor Ferate Române, dar are un studio foto la Fetești, orașul în care locuiește. Speră ca, pe viitor, să se dedice în totalitate fotografiei. Are la activ cinci expoziții perso-nale și două expoziții de grup. Prima sa expoziție la Amfora, cu trei ani în urmă, a fost considerată „controversată”, pentru că a expus doar nuduri: „Pe atunci existau multe prejudecăți legate de nu-duri”, spune fotograful. El pregătește o expoziție personală care va avea loc la Slobozia, luna viitoare. Photoshop - ajutor sau prejudiciu? Despre editarea fotografiilor în Photoshop, cei doi expozanți au păreri diferite. În timp ce Valentin Toma crede că un fotograf adevă-rat e acela care nu își editează pozele cu ajutorul calculatorului decât într-o foarte mică măsură (cum ar fi modificarea lumino-zității`, Jenny Stângaciu e de părere că pot fi scoase mai bine în evidență anumite părți dintr-un context, cu ajutorul programelor: „Eu nu îmi prelucrez fotografiile în Photoshop, decât pentru a schim-ba luminozitatea sau pentru a face niște setări minore, dar nu intru în fundaluri. Îmi place să fac foto-grafie curată. Fotografia prelucrată pe computer îi ia acesteia din valoare. O fotografie bună e făcută de un fotograf și o cameră foto”, susține Valentin Toma. El este de părere că înainte de apariția Photoshop „fotografii erau mai buni, pentru că se lucra pe film. Acum poți face o fotografie mult mai frumoasă cu aparatele digi-tale, dar nu este o lucrare valo-roasă”. Pe de altă parte, Jenny Stân-gaciu crede că nu e nimic în nere-gulă în a edita o fotografie pentru a-i scoate în evidență părțile forte: „Cred că prelucrarea digitală mă-rește contribuția fotografului. O fotografie e frumoasă prin subiectul ei, iar fotograful e doar un observator, dar își pune amprenta atunci când o pre-lucrează pentru a scoate ceva în evidență”, crede Jenny Stân-gaciu.