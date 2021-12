Reacții la mesajul „îngăduitor” al ministrului Sorin Cîmpeanu. „V-ați permis ceea ce NIMENI nu a îndrăznit! Să ciuntiți vacanța de iarnă a copiilor!”

În cursul zilei de vineri, 17 decembrie, ministrul Sorin Cîmpeanu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj care s-a vrut îngăduitor, dar a eșuat prin a fi apostrofat de profesori și părinți.Iată mesajul:„Dată fiind configurația acestui an școlar și provocările pe care acesta le-a adus pentru copii și cadre didactice, Ministerul Educației a decis să ofere posibilitatea unităților școlare să adapteze modul în care se va organiza ziua de 23 decembrie, din punct de vedere didactic.Astfel, fiecare director de școală va putea hotărî, după consultarea cadrelor didactice, dacă pe 23 decembrie elevii vor desfășura cursuri cu prezență fizică sau dacă activitățile pot fi adaptate astfel încât să răspundă așteptărilor în contextul particular al sărbătorilor, în care activitățile de învățare să se poată organiza de manieră nonformală și informală, eventual printr-un proiect pe o temă care să implice întreaga familie și care să fie prezentat ulterior colegilor, după vacanța de sărbători.Am luat această decizie atât pentru a veni în întâmpinarea dorinței copiilor și părinților de a dedica această zi pregătirilor pentru Ajunul Crăciunului, cât și în spiritul descentralizării promovate în acest an de Ministerul Educației, astfel încât unitățile de învățământ să poată adapta mai eficient activitățile lor așteptărilor și nevoilor societății”.Iată doar câteva dintre reacții:„Vacanța de 2 săptămâni a fost o decizie catastrofă, iar liberele din 29 și 30 noiembrie trebuiau date pe 3 și 4 ianuarie. Dar, pt asta trebuie să studiați cu atenție mărită "Psihologia copilului, preadolescentului și adolescentului", nu a adultului ... Și pe 23 decembrie se propune o "școală altfel" cu antrenarea părinților?”.„Vă bateți joc de noi, de educația noastră și de familia fiecăruia dintre noi! Ați schimbat structura anului școlar în mijlocul semestrului, dumneavoastră ne-ați luat din vacanță și acum vă așteptați că și noi elevii să supraviețuim un an de coșmar în care noi după 2 ani de zile nu am dat teze și ne zăpăciți și cu structura? Vă plângeți după la examene că de ce nu au putut face față elevii... și vi se pare corect să nu dați banii de transport?”.„V-ați bătut joc de copii în ultimul hal!! I-ați căpiat !!! Le-ați dat în toamna o vacanță inutilă !!! Este Aberant și Ilegal să schimbați structura chiar în timpul anului!!!”.„Asumați-vă răspunderea și lăsați directorii să își facă treaba, nu să decidă ei dacă să se meargă la școală sau nu, dacă să țînă prezența fizică sau online, dacă, dacă. Directorii au ore de predat, au rapoarte de făcut, că doar asta le cereți. Dacă părinții merg la muncă pe 23, copiii fac ce? Merg la after nu? Este un haos. Ce SEMĂNAȚI acum, asta veți avea peste câțiva ani, NIMENI să muncească în țară asta, vor fugi toți, undeva unde să fie respectați și să le fie respectat dreptul la învățare”.„Respect pentru părinți, copii și profesori, noi slujitorii de rand zi Școlii românești! Nu ați știut când Sărbătorile ne bat la usa, nu ați avut un calendar? Dintotdeauna vacanța de iarnă a început pe 19, 20 decembrie. Lăsați locul celor valoroși!”.„V-ați permis ceea ce NIMENI nu a îndrăznit! Să ciuntiți vacanță de iarnă a copiilor! NICIODATĂ nu au avut copiii 1 săptămâna de vacanță iarnă! Să vă fie rușine! Oricum sunt afectați psihic de tot haosul pe care l-ați generat în acest semestru... Puteam face școală online foarte bine, nu vacanță forțată!!!! Sunteți un munte de nepăsare și indolența! Și nu vă pasă deloc de copiii!”