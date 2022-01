Reacția ministrului Educației la anunțul grevei de avertisment

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație "SPIRU HARET" au hotărât, în baza rezultatelor referendumului desfășurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declanşarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unitățile și instituțiile de învățământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. "SPIRU HARET" și F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00.Întrebat în legătură cu această grevă, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat în urmă cu puțin timp la Realitatea Plus: „Ministerul Educației discută în permanență cu sindicatele. În al doilea rând, eu, ca ministru, am susținut și îmi mențin punctul de vedere conform căruia o educație de calitate, educația stând la baza tuturor lucrurilor, nu se poate face fără o salarizare motivantă și atractivă. În al treilea rând, urmare a discuțiilor pe care le avem în permanență cu sindicatele, se cunoaște foarte bine faptul că s-a reușit creșterea salariilor cu 4,5% în anul 2022, ele au intrat în vigoare încă din luna ianuarie. Este adevărat, aceste creșteri sunt jumătate din ce prevedea și prevede Legea 153. Deci, e cumva normală nemulțumirea pentru neaplicarea acestei legi. Pe de altă parte, constrângerile generate de nevoia de încadrare în deficitul bugetar asumat de România au generat această situație care este gravă din perspectiva progresului în educație. Adaug faptul că în anul 2021, când erau prevăzute alte creșteri de 8%, nu au fost aplicate, acestea fiind prorogate. Pe de altă parte, eu sunt convins că marea majoritate a cadrelor didactice, deși știu că au dreptate din această perspectivă, a solicitărilor salariale, nu vor abandona elevii, în condițiile în care am reușit ca în semestrul II să putem să-l începem cu prezență fizică în toate școlile și grădinițele. Și mizez pe înțelegerea colegilor cadre didactice”.Adăugând că „salariile mărite în învățământ înseamnă că un profesor debutant are un salariu net de 2.597 lei având indemnizația de hrană inclusă. Un salariu al unui profesor cu peste 40 de ani vechime net este 4.398 lei, 70% mai mult decât salariul debutantului, luând în calcul cei 40 de ani de vechime. Sigur peste aceste salarii se pot adăuga sporuri precum 10% dirigenție, 25% gradația de merit pentru cei care o au – e vorba de 16% din totalul personalului didactic din România. Sunt în mediul rural sporuri pentru predare simultană între 7 și 20%, în învățământul special există un spor de 15%, iar în mediul rural există un sport între 3 și 20%”.