Război la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

Război la Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Tergiversarea de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a numirii unui inspector general în perioada 1-8 septembrie 2010 nu avea cum să nu se lase cu scandal. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca începutul de an școlar să se petreacă cu fotoliul liber de „general”. Care, iată, își arată „roadele” acum, războiul semnăturilor pe deciziile de numire, detașare, transfer și ce-or mai fi scoțând la iveală grave inadvertențe. Ce o fi aceea „semnătură abilitată“? Recent, am intrat în posesia dispoziției pe care o puteți vedea în facsimilul alăturat și care, deși este datată 31 august 2010, moment la care prof. Elena Buhaiev era încă inspector general, pe ea se regăsește parafa prof. dr. Aliss Andreescu, care a primit delegarea ministerului pe 9 septembrie 2010. Întrebată în legătură cu legalitatea acestui document emis de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în primă fază, prof. Andreescu ne-a trimis s-o întrebăm pe prof. Buhaiev de ce refuză să semneze cele 26 de decizii de numire ale unor directori. După care ne-a răspuns că cineva trebuia să semneze acele documente de care profesorii aveau nevoie pentru a se prezenta la instituțiile unde au fost repartizați. Consilierul juridic Nicoleta Mihăilescu, prezent la momentul discuției, a avut o reacție total nejuridică, întrebându-ne și care-i problema că s-a semnat așa, are respectivul profesor vreo problemă la serviciu, l-a dat cineva afară? În cele din urmă, prof. Nejdet Gevat, inspector resurse umane, ne-a explicat că există anumite reguli prin care se emit aceste dispoziții, care poartă numere comune și cărora le sunt atașate niște tabele nominale și pe care cineva trebuie să le semneze. Oare ce pățește un director de școală fără decizie de numire dacă își permite să semneze, până la primirea deciziei, un document care pleacă din instituție? „Aștept răspunsul organelor abilitate“ Și pentru că am fost îndrumați s-o întrebăm pe prof. Buhaiev de ce refuză să semneze, aceasta ne-a pus la dispoziție două exemple de decizii și ne-a explicat că la data de 31 august 2010, când încă era în funcție, a emis nu numai cele 26 de decizii pentru directori, dar și multe altele. „Ordinul de detașare al inspectorului general Aliss Andreescu a venit pe data de 9 septembrie, iar în data de 10 septembrie dânsa a anulat toate deciziile mele și a emis alte decizii”, declară prof. Buhaiev. „În data de 19 noiembrie 2010 mi s-a solicitat să semnez retroactiv deciziile semnate legal la data de 31 august, motiv pentru care am refuzat. Mai ales că lipseau anumite articole impuse de MECTS și semnătura consilierului juridic. Acum aștept ca organele abilitate să se pronunțe dacă este legal să mai semnez retroactiv deciziile respective”, a mai adăugat același interlocutor. Nu e loc de concluzii Dincolo de războiul semnăturilor, problema fundamentală în Inspectoratul Școlar Județean Constanța este aceea că deciziile nu se dau la timp și nu vrem să comentăm de ce, pentru că toată lumea din sistem știe cam cum se petrec lucrurile și cu ce preț se dau catedrele. Dar vorba unui inspector care-și culege mita la întâlniri prin parcări: „dacă n-avem ÎNCĂ dovezi, nu aruncăm cu pietre”! „Povestea cu presa“ În finalul întâlnirii noastre de la ISJ Constanța cu prof. Andreescu, programată strict pe marginea semnăturii pe o dispoziție antedatată, am mai pus o întrebare legată de recent adoptata Lege a Edu-cației. Răspunsul: „Eu aș vrea să reglăm puțin povestea asta cu relaționarea cu presa. Pentru că dumneavoastră ați venit la mine aici să mă întrebați ceva și acum văd că mă întrebați și altceva. Nu că n-aș ști să vă răspund pentru că acesta este domeniul meu și lucrez de 17 ani în Inspectorat”. Din nefericire, „povestea cu presa” datează încă de la numirea sa în funcție, când prof. dr. Aliss Andreescu a afirmat că presa trăiește pe spinarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Și aceasta pentru că lipsa de transparență și de deschidere față de mass-media constănțeană a lăsat loc unor interpretări nu tocmai măgulitoare.