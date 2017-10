Ratarea de la vârful Inspectoratului Şcolar. Despre scârbă de politic şi mediocritate

2

pt Profesor

Dna/dle profesor, afirmatia dvs, precum ca dna marcu nu are tiglele pe casa, nu va face cinste. Este un candidat care a intrat in cursa pentru sefia isj, deci este un om echilibrat, testat si paratestat psihologic. Cred ca in lista vinovatilor ar mai trebui incluse NATO, MI 5, ONU si Casa Regala spaniola. Si exact, ce spuneam, citez din comentariu dvs: salariul in isj - 5000 roni... fara cuvinte