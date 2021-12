Raed Arafat, despre lipsa testelor din salivă: „Încercăm cât mai repede să continuăm livrările în școli”

Aseară, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că nu sunt suficiente teste de salivă pentru a fi distribuite școlilor pentru săptămâna următoare, prin intermediul următoarei precizări:„În data de 8 octombrie 2021, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 83, s-a aprobat stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ. Conform anexei hotărârii CNSU amintite, cantitatea necesară a fost stabilită pentru 70 milioane de astfel de dispozitive medicale.Totodată, conform procedurii, Oficiul Național de Achiziții Centralizate – ONAC, desemnat ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru, conform OUG 11/2020, a inițiat demersurile necesare realizării achiziției de “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, împărțită pe 3 (trei) loturi, semnând mai apoi acordurile cadru cu societățile comerciale câștigătoare.Ca urmare a mai multor informații apărute în mass-media, conform cărora, caietul de sarcini ar fi fost elaborat de către Departamentul pentru Situații de Urgență, precizăm că NU reprezentanții DSU sau IGSU au întocmit caracteristicile regăsite în caietul de sarcini elaborat în scopul achiziționării dispozitivelor medicale despre care facem referire, ci reprezentanți din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), la solicitarea ONAC care prevedea nevoia stringentă de sprijin din partea unor specialiști, în scopul realizării documentului în discuție.Ulterior, în baza prevederilor OUG 11/2020, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite pentru punerea in aplicare a procedurilor specifice.Până la acest moment, la nivelul IGSU au fost încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea produsului “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, astfel:– Lotul 1-❖ contract subsecvent pentru cantitatea de 5.000.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral❖ Promitentul furnizor clasat pe locul I în cadrul Acordului Cadru aferent lotului nr. 1 nu s-a prezentat pentru semnarea contractului subsecvent ce avea ca obiect furnizarea a 3.000.000 buc..– Lotul 2 –4 contracte subsecvente astfel :❖ contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 2.400.000. buc. – cu termen de livrare 2 decembrie, precizăm că aceasta deși a depus garanția de buna execuție, termenul de livrare nu a putut fi respectat, conform angajamentelor contractuale. Drept urmare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis rezoluțiunea contractului subsecvent.❖ contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral❖ contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. În cazul acestui contract furnizorul nu a constituit garanția de bună execuție. Drept urmare, contractual nu a intrat în vigoare. Precizăm că garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în scopul asigurării condițiilor privind cantitatea, calitatea şi perioada convenită/stipulată pentru livrarea produselor, în contractul de achiziţie publică/contractului subsecvent. În situația neîndeplinirii angajamentelor contractuale, autoritatea contractantă asigură continuitatea procedurii de achiziție cu următorii furnizorii eligibili.❖ contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 17.12.2021– Lotul 3 –4 contracte subsecvente astfel :❖ contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 18.12.2021❖ contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral❖ contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 2.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 20.12.2021❖ contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 21.12.2021Astfel, în luna noiembrie a acestui an, 8 milioane teste de salivă au fost recepționate, conform contactelor semnate cu primele firme câștigătoare, incluse în stocurile de urgență și repartizate, in cel mai scurt timp, către inspectoratele școlare, la nivel național.Info background:Pentru corecta informare a opiniei publice reamintim ca:· În conformitate cu art. 4, alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate este desemnat ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru.· Potrivit actului normativ mai sus menționat (OUG nr.11 din 2020), achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează conform prevederilor legale privind achizițiile publice.· Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite.· Monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 11 din 2020 se realizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.Iar Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a adus următoarele precizări: „Nu pot să spun în ce zi se livrează, dacă s-au livrat, poate s-au livrat ieri. (…) Aceste teste sunt făcute ca achiziție de ONAC, iar ca implementare sunt făcute de IGSU prin mecanismul logistic pe care îl avem. Distribuirea lor se face în baza metodologiei de la Ministerul Educației. Dacă doriți, ne interesăm la nivelul IGSU-ului să vedem care este etapa în acest moment, câte s-au livrat, câte se distribuie. (…) Eu v-am mai zis că există, din păcate, situații de întârziere de livrare din partea unor firme. Unele firme nu pot livra, nu mai pot să continue contractul, acestea sunt aspecte comerciale și nu am intrat în ele. Din păcate, cu astfel de situații s-a confruntat IGSU-ul. Nu e vina IGSU-ului în acest context, dar încercăm cât mai repede să aducem în continuare și să continuăm livrările către școli”.