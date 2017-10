Răducu Popescu îşi pregăteşte întoarcerea la Universitatea "Ovidius"?

3

Inspector scolar general

In mod sigur pleaca la Universitate , unde a-nțărcat dracu iapa ! După cât de " corect " a fost bacul , nu cred că mai are normă didactică acolo. Probabil va fi ospătar la el la cârciumă. Noua inspectoare generală va fi Nicoleta Cornescu . Are susținere ( Organizația de femei PSD ) , e fată deșteaptă , descurcăreată , ce mai , bună de inspector școlar general. Hai , fetelor din ISJ , pregătiți-vă , să intrați în grațiile Nicoletei Cornescu ! Dați-i telefoane de încurajare , amintiți-i cât de bune prietene sunteți , tot tacâmul !